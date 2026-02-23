В Мирнограде россияне устанавливают множество антенн: десантники пояснили, с какой целью

Противник не меняет подходов к ведению боевых действий, применяя тактику малых групп.

В Донецкой области, в центре Мирнограда, российские оккупанты пытаются установить как можно больше антенн и усилителей сигнала, чтобы усилить свою беспилотную компоненту.

Как сообщают в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины, основные усилия захватчики направляют на взятие позиции таврийских десантников в "клещи".

В то же время враг не оставляет попыток вытеснить украинских бойцов из северной части Мирнограда и его окрестностей. Отмечается, что противник не меняет подходов к ведению боевых действий, применяя тактику малых групп. Кое-где оккупанты пытаются использовать легкую технику, в частности мотоциклы и багги, для быстрого продвижения вглубь линии обороны, хотя на самом деле четкой границы давно не существует.

"В центральной части города противник пытается установить как можно больше антенн и усилителей сигнала, чтобы усилить свою беспилотную компоненту. Несмотря на численное превосходство врага в живой силе и технике, десантники 79 ОДШБр продолжают уничтожать противника и выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении.

Военные также обнародовали видео, на котором можно увидеть работу Таврических десантников в Мирнограде и его окрестностях.

Ситуация в Покровске

Напомним, ранее аналитики мониторингового проекта DeepState заявляли, что россияне дожимают украинские подразделения в селе Светлое возле Мирнограда, а до того захватили соседний населенный пункт - Ровно. По словам экспертов, в северной части Покровска фиксируются точки взлета БПЛА противника и зафиксировано втягивание пехоты в город. В то же время враг пытается проникнуть в Гришино с северо-западных окраин Покровска. Также говорилось, что на западных окраинах села фиксируется скопление противника и происходят огневые контакты бойцов. Кроме попыток просочиться в Гришино со стороны Покровска, враг предпринимал попытки со стороны Котлиного, но тогда их там удавалось блокировать и уничтожать.

