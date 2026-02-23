Россия масштабирует производство ракет для ударов по Украине, и это требует наращивания средств противовоздушной обороны для отражения атак.

В Украине уже есть идеи по перехвату и сбиванию вражеских ракет с помощью дрон-ракет. Это направление имеет перспективы для развития.

Об этом сообщил заместитель командующего беспилотными системами ПВО, полковник Юрий Черевашенко в видео, обнародованном Воздушными силами ВСУ в Youtube.

"С масштабированием противником применения ударных дронов мы начали понимать, что такого количества средств противовоздушной обороны, а тем более ракет, нет не только в Украине, их нет просто в мире, в Европе. Они не производятся в таких объемах, потому что это достаточно дорогостоящие изделия", - отметил Черевашенко.

Таким образом, подчеркнул полковник, дроны-перехватчики занимают широкий сегмент в противовоздушной обороне Украины.

"В дальнейшем они будут едва ли не самым многочисленным средством уничтожения воздушных целей. Сейчас идет много разработок по противодействию реактивным дронам. Есть идеи противодействия крылатым ракетам с помощью дрон-ракет. Эта отрасль будет развиваться, и это очень перспективная отрасль", - убежден Черевашенко.

Он отметил, что у украинцев есть очень много идей и замечательных разработок.

"У нас есть технологическая составляющая, и у нас есть много людей, которые этим уже занимаются не как хобби, а на профессиональном уровне", - отметил полковник.

Развитие систем ПВО в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский стремится договориться с США о лицензировании производства ПВО и ракет в Украине. Он считает, что производство западных систем ПВО и ракет должно стать значительной частью гарантий безопасности для Украины.

По мнению аналитиков Defense Express, для усиления защиты украинского неба необходимо расширять производство противоракетных средств, но этого можно достичь только расширением линий производства и масштабированием цепочек поставок.

