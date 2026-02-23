Аналитики выяснили, какой iPhone чаще других сдают обратно в магазин

Флагманский iPhone 17 Pro Max всего через несколько месяцев после выхода возглавил статистику возвратов по програме trade-in.

Флагманский смартфон Apple – iPhone 17 Pro Max – неожиданно возглавил рейтинг самых популярных устройств для обмена по программам "trade-in". Несмотря на статус новинки и высокий спрос при запуске, пользователи избавляются от этой модели чаще, чем от любого другого смартфона.

По данным SellCell, доля iPhone 17 Pro Max среди 20 самых популярных моделей на вторичном рынке выросла с 5,1% в конце ноября до 11,5% в начале февраля. При этом 86% сдаваемых 17 Pro Max были оценены как новые или в отличном состоянии, что указывает на активную перепродажу вскоре после покупки.

Одной из ключевых причин популярности модели в trade-in называют более медленную амортизацию по сравнению с предшественником. За первые 145 дней после релиза iPhone 17 Pro Max подешевел на 25%, тогда как iPhone 16 Pro Max за аналогичный период потерял в цене 32,5%.

Средняя цена перепродажи iPhone 17 Pro Max в почти идеальном состоянии составляет $967. Многие из тех, кто решил сдать телефон по программе trade-in, вероятно, пришли к выводу, что эти деньги можно потратить более рационально – например, немного "понизить" модель iPhone, а на сэкономленные средства купить Apple Watch.

Кроме того, базовая версия iPhone 17 сейчас находится, пожалуй, в лучшей форме за всю историю линейки, отмечают аналитики. В более дешевую модель добавили ряд функций, которые раньше оставались эксклюзивом для версий Pro – в том числе поддержку частоты обновления экрана 120 Гц.

В целом, в рейтинге 20 самых популярных моделей для обмена доминируют устройства Apple. Единственным представителем Android оказался Samsung Galaxy S25 Ultra – он занял 17-е место с долей около 3,2%.

Ранее стало известно, что магазины по всему миру массово снижают цены на новый iPhone Air. Пользователи жалуются на слабую батарею, одну основную камеру и премиальную цену в $999.

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

