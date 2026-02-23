В 3 сезоне 'Уэнздей' появится звезда 'Очень странных дел': объявлен новый каст (видео)

В сериале сыграют Вайнона Райдер и Ева Грин.

Стриминговый гигант Netflix официально начал производство третьего сезона сериала "Уэнздей" и сразу объявил о пополнении актерского состава.

К проекту присоединились Крис Сарандон ("Принцесса-невеста"), Ноа Тейлор ("Острые козырьки"), Оскар Морган ("Gotham Knights") и Кеннеди Мойер ("Задание"). Также стало известно, что к сериалу в гостевой роли присоединится Вайнона Райдер ("Очень странные дела"), а Ева Грин ("Дом странных детей мисс Сапсан") сыграет сестру Мортишии - Офелию.

В новом сезоне персонаж Вайноны Райдер будет иметь имя Табита. Ноа Тейлор сыграет Сайруса, Оскар Морган - Аттикуса, а Кеннеди Мойер - Дейзи. Роль Криса Сарандона - загадочный Бальтазар из мифологии семьи Аддамсов.

Видео дня

В промо-видео, посвященном старту съемок, изобразили стилизованный "жуткий ужин", где новых героев представляют очень необычно. Примечательно, что имена этих персонажей обозначены буквой "B".

Как известно, второй сезон "Уенздей", вышедший в 2025 году, стал одним из самых популярных сериалов платформы, а первый до сих пор остается самым просматриваемым англоязычным шоу в истории Netflix. Дата премьеры третьего сезона пока не разглашается.

