Модные женские демисезонные куртки этой весны радуют богатством фасонов - они на любой вкус.

С приходом весны куртки становятся одним из главных элементов гардероба. В этом сезоне дизайнеры сделали акцент на выразительных формах, игре объемов и сочетании разных материалов. Сама палитра направлений не может не радовать: здесь и практичная повседневность, и легкая романтика. В подборке ниже - модные женские куртки весна 2026, которые формируют повестку этого сезона.

Трендовые куртки весна 2026 - что будут носить

Свою куртку на весну 2026 смогут найти как поклонницы лаконичного и спокойного стиля, так и те, кто хочет добавить в свой образ немного характера и дерзости. Итак, что будет в моде весной 2026 года:

Кожаная куртка

Есть вещи, которые не выходят из моды десятилетиями, и кожаная куртка - одна из них.

Видео дня

В сезоне весна-2026 дизайнеры предлагают вернуть версию а-ля 90-е: широкие плечи, четкий крой и почти полное отсутствие декора. Такие укороченные модели хорошо смотрятся как с брюками высокой и заниженной посадки, но еще более интересно "кожанка" будет выглядеть с легким платьем в пастельных тонах.

Причем, она не обязательно должна быть из натуральной кожи - нынешний тренд на осознанное потребление делает популярной как раз экокожу. Она не выгорает на солнце, не нуждается в особом уходе и выглядит не менее премиально, чем натуральная.

Парка

Никуда не исчезла и мода на практичность - она стала еще более востребована. Парка также относится к тем вещам, которые практически никогда не выходят из моды.

Этой весной она становится символом функционального гардероба. Спокойная цветовая гамма, продуманный крой и универсальность делают парку популярной - ее выбирают не на месяц, а на несколько сезонов вперед.

В этом году предлагают также рассмотреть парку из экокожи: она сочетает удобство классической модели, но при этом выглядит более выразительно. Ее можно носить как базовую верхнюю одежду на каждый день или же создавать с ее помощью контраст с более женственными вещами.

Куртка с высоким воротом

Ультравысокий воротник можно назвать писком этого сезона. У него две задачи - он закрывает шею и защищает от холода без шарфа, а также добавляет силуэту собранности и завершённости.

Даже обычная футболка или лаконичный топ под такой курткой будут выглядеть продуманно. Лучше всего эта модель смотрится с простыми формами, в сдержанных тонах и без многослойности.

Укороченная куртка

Модели длиной до талии или чуть ниже ее - также в центре этой весны. Что-то среднее между классической курткой и жакетом легко вписывается в разные образы - от повседневных до более собранных.

Однако при выборе такой куртки важно учитывать пропорции: компактный верх лучше всего сочетать с более объемным низом - например, широкими брюками, палаццо или пышными юбками. Игра контрастов по длине и объему сделает силуэт актуальным.

Ветровка

Возвращается в городскую моду и становится частью повседневного гардероба и ветровка. Это больше не спортивная одежда и не одежда для активного отдыха. Современный силуэт, лаконичный крой и спокойная палитра - такие ветровки будут носить весной 2026.

Обратите внимание также на нейтральные оттенки - бежевый, светло-серый, оливковый. В таком исполнении ветровка выглядит актуально и легко сочетается с базовыми вещами.

Спортивная куртка

Если вам не хочется отказываться от спортивного стиля, то и не стоит. Спортивная куртка уже перестала быть сугубо "тренировочной" - ее носят с классическими брюками, юбками миди и даже с каблуками. Так создается гармония противоположностей.

Как и другие модели, спортивные модные куртки 2026 женские лучше выбирать в спокойных базовых оттенках, с минимумом декора, без логотипов, принтов и т.п. Главный акцент - на форме, силуэте и пропорциях.

Ранее мы также рассказывали, какая модная обувь 2026 женская будет задавать тон этой весной.

Вас также могут заинтересовать новости: