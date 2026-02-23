Фицо не может остановить поставки электроэнергии в Украину: эксперт указал на важный нюанс

Премьер-министр Словакии ранее заявил, что его страна приостанавливает экстренные поставки электроэнергии Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не имеет технической возможности единолично прекратить экстренные поставки электроэнергии в Украину. Соответственно, его заявление является чисто политическим.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев. По его словам, любые попытки такого вмешательства противоречат регламенту ЕС.

"Пусть премьер назовет номер распоряжения или постановления возглавляемого им правительства, который это подтверждает. Если найдется такое решение, то с Фицо будут разговаривать уже не только в украинских и словацких органах власти. У него спросят о том, с чем это решение связано. Почему правительство вмешивается в деятельность независимого оператора системы передачи электрической энергии? На каких основаниях он это делает, и почему нарушается регламент Европейского парламента и Совета ЕС", – сказал Рябцев.

Видео дня

Эксперт подчеркнул, что регламент Европейского парламента и Совета ЕС не только запрещает такого рода влияние, но и трактует это как нарушение, за которое нужно отвечать.

По его словам, премьер-министр может попросить руководителя оператора системы передачи электрической энергии выполнить его решение. Но технически самостоятельно он этого сделать не может.

При этом эксперт отметил, что такие действия могут привести к рассинхронизации Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии и означать вмешательство в деятельность рынка.

"Он хочет, чтобы его действия привели к рассинхронизации системы ENTSO-E? Это вмешательство в деятельность рынка, субъектов хозяйствования, независимого оператора системы передачи. Это прямое нарушение регламента ЕС о безопасности поставок электрической энергии. Поэтому здесь можно сколько угодно что-то обещать, но, когда от слов переходить к действию, то он десять раз должен подумать, прежде чем совершить что-то противозаконное", – добавил Рябцев.

Угрозы Словакии и Венгрии

18 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии. Также и Венгрия, и Словакия заявили, что прекратили экспорт дизеля в Украину.

Причиной этих решений стало прекращение транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии.

Комментируя угрозы Будапешта, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что решение остановить подачу электричества больше ударит по самой Венгрии. По его словам, трейдеры, торгующие электроэнергией, могут заработать на украинском рынке больше, чем на европейском, "из-за дефицита".

А уже 23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна останавливает экстренные поставки электроэнергии Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: