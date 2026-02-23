Он даже направил запросы в немецкую прокуратуру для получения разъяснений.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опровергает утверждения немецкой прессы о том, что он якобы был причастен к подготовке операции по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток 2" в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Об этом посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил во время выступления в Chatham House.

В частности, его спросили, был ли он заранее проинформирован о планах осуществления атаки на газопровод "Северный поток".

"Что касается "Северного потока", наконец-то этот вопрос стал публичным. Я лично к этому не имею никакого отношения", – подчеркнул Залужный.

Он добавил, что обратился с рядом запросов в немецкую прокуратуру, но понимает, что немецкая прокуратура не обязана сообщать ему все детали.

При этом, по его словам, этот процесс каким-то образом перешел от уголовно-правового аспекта к политическому измерению.

Кроме того, по его словам, газопровод является собственностью России. Поэтому ему интересно узнать, почему немецкое правительство выражает большую обеспокоенность по поводу российской собственности.

Также он отметил, что немецкое правительство уже заявляло, что строительство этого газопровода было ошибкой.

Подрыв "Северных потоков"

Недавно издание Der Spiegel со ссылкой на источники распространяло информацию, что операцию по подрыву "Северного потока" якобы одобрил тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Офис президента, утверждается, не был проинформирован.

Подрыв газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток 2" произошел в сентябре 2022 года. Взрывы выбросили в Балтийское море 350 тысяч тонн метана. Операция якобы называлась "Диаметр" и была осуществлена группой из шести украинских граждан.

