Скидки достигли рекорда: Россия почти даром продает свою нефть, но все может измениться

Стоимость российской нефти с поставкой из портов РФ почти на 20 долларов ниже, чем предусмотрено в бюджете РФ.

Российская нефть продается с самой большой скидкой на международном рынке за почти три года. Западные санкции отпугивают покупателей от торговли с Москвой.

Издание Bloomberg со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus Media отмечает, что средняя скидка на нефть Urals к нефти марки Brent с поставкой из западных портов РФ достигла 30,62 доллара за баррель.

"Это самая большая скидка с апреля 2023 года. Сейчас эта марка нефти торгуется чуть выше 40 долларов за баррель (с поставкой из портов РФ, – УНИАН)", – отмечают журналисты.

По данным Argus Media, нефть марки Urals в порту Приморск на Балтийском море торговалась по 42,09 доллара, а в Новороссийске на Черном море цена упала до 40,44 доллара. Аналитики также фиксируют рекордные скидки на российскую нефть марки Urals, которая поставляется в Индию. Отмечается, что к моменту, когда уральская нефть достигает Индии, размер скидки на нее к стоимости нефти марки Brent возрастает до 12 долларов за баррель.

Издание отмечает, что увеличение скидок на российскую нефть ударит по нефтегазовым доходам Кремля. Журналисты объясняют, что в бюджет РФ на текущий год закладывалась средняя стоимость нефти марки Urals в 59 долларов за баррель.

В то же время Bloomberg отмечает, что пока не ясно, как могут повлиять на закупки российской нефти Индией предложенные президентом США Дональдом Трампом 15% пошлины на импорт товаров.

22 октября 2025 года США объявили о санкциях против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

После введения США ограничений против российских нефтяных гигантов и для подписания торгового соглашения с Штатами, Индия - один из крупнейших импортеров российской нефти - постепенно стала сокращать закупки российского сырья. Президент США Дональд Трамп 2 февраля заявил, что Индия согласилась прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти, наращивая вместо этого импорт из США и Венесуэлы.

По данным источников Reuters, нефтеперерабатывающие предприятия Индии теперь избегают закупок российской нефти с поставкой в апреле и будут воздерживаться от таких сделок в течение длительного времени для подписания торгового соглашения с США.

Рекордные скидки на российское сырье не могли не отразиться на нефтегазовых доходах РФ. В январе 2026 года доходы России от продажи нефти обвалились до самого низкого уровня за последние 5 лет - 3,7 млрд долл.

