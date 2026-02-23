Как замедлить старение с помощью фруктов: советы исследовательницы из Нью-Йорка

По ее словам, существует одна категория продуктов, которые она сама употребляет ежедневно без исключений.

Есть один продукт, который стоит добавить в рацион уже сегодня, говорит доктор философии, профессор-исследователь Нью-Йоркского университета в Лангоне, Эмили Джонстон, специализирующаяся на долголетии и питании.

Об этом пишет издание TODAY. По словам эксперта, именно ягоды являются лучшим выбором для тех, кто стремится сохранить здоровье на десятилетия.

"Я всегда отдаю предпочтение ягодам, каждый день", – говорит она.

Чернику традиционно считают лидером по содержанию антиоксидантов, однако Джонстон подчеркивает: полезна абсолютно каждая ягода. Главное правило простое: чем больше их в вашем меню, тем лучше для организма.

Как ягоды влияют на организм, по словам эксперта:

Борьба с воспалением – ягоды богаты фитохимическими веществами (в частности флавоноидами). Они обладают мощным противовоспалительным эффектом, что критически важно для защиты сердца и мозга.

Здоровье мозга – регулярное употребление ягод в среднем возрасте способно улучшить когнитивные функции и существенно снизить риск развития деменции.

Ягоды нормализуют пищеварение, стабилизируют сахар в крови и снижают уровень "плохого" холестерина.

Высокое содержание витаминов С и К, а также калия и магния поддерживает иммунитет и правильное свертывание крови.

Поскольку большинство людей потребляют чрезмерное количество сладкого, согласно данным Американской ассоциации сердца, натуральные сахара в ягодах позволяют использовать их как полезную замену подсластителям.

Исследовательница советует ежедневно обогащать свой рацион минимум пятью порциями овощей, фруктов и ягод, сочетая их с цельнозерновыми продуктами, полезными жирами и легким белком.

Ягоды очень легко добавить в свой постоянный рацион: они прекрасно сочетаются с утренней овсянкой или йогуртом, становятся идеальной базой для освежающих смузи, добавляют интересные нотки салатам во время обеда или ужина, а также служат прекрасным самостоятельным перекусом и натуральной альтернативой десертам.

