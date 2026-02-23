Эта подлодка Второй мировой затонула более 80 лет назад, но до сих пор представляет угрозу

Субмарина U-864 была потоплена в результате подводного боя между двумя подлодками.

Во время Второй мировой войны немецкий флот построил и задействовал в боевых действиях 1162 подводные лодки. С начала этой войны Германия потеряла 785 субмарин U-Boot, а остальные 377 единицы были сданы или затоплены.

В SlashGear напомнили, что 9 февраля 1945 года британская подводная лодка HMS Venturer вступила в бой с немецкой подводной лодкой U-864 и победила. Это событие стало предвестником крупной экологической катастрофы.

Что произошло с U-864

В издании напомнили, что U-864 была введена в эксплуатацию 9 декабря 1943 года. Корветтенкапитан Ральф-Реймар Вольфрам командовал подводной лодкой на протяжении всего времени ее службы, начиная с 1 ноября 1944 года и до ее потопления.

Субмарина была загружена металлической ртутью, которую удалось втиснуть в ее трюмы. Как показали расшифрованные британцами перехваченные сообщения немецкого флота, она предназначалась для Императорской Японии в ходе операции "Цезарь".

В издании добавили, что ртуть должна была использоваться для производства капсюлей для японских взрывчатых веществ. Узнав об угрозе, Великобритания направила HMS Venturer под командованием лейтенанта Джимми С. Лаундерса из Шетландских островов для перехвата U-864.

Немецкая подводная лодка была обнаружена вскоре после 09:00 утра 9 февраля 1945 года благодаря неисправности двигателя, которая создала значительный звуковой след в этом районе. Затем развернулась история единственного успешного подводного боя между подводными лодками в истории.

В течение трех часов HMS Venturer преследовал U-864, и в отчаянной попытке лейтенант Лаундерс приказал одновременно запустить все четыре торпеды. В итоге немецкая подлодка была повреждена четвертой торпедой, которая разломала U-864 пополам.

Отмечается, что U-864 затонул на дне Северного моря с 65 тоннами металлической ртути, которые находились на борту и просачиваются в окружающую воду. Это привело к экологической катастрофе, угрожающей всей морской флоре и фауне в этом районе.

Почему затопленная подлодка до сих пор представляет угрозу

Только спустя 58 лет обломки субмарины и их воздействие на окружающую среду были обнаружены у побережья Федже, Норвегия, отметили в издании. Потребовалось много времени, чтобы найти U-864 на глубине около 150 метров под поверхностью.

Токсичный груз не сразу вызвал проблемы в этом районе, так как многие стальные контейнеры остались неповрежденными. После более чем полувекового пребывания в соленой воде эти контейнеры подверглись коррозии.

В издании добавили, что Норвегия ввела запрет на рыболовство вокруг места крушения субмарины, после того как стало известно, что она перевозила ртуть, а анализы окружающей воды и ила показали очень высокий уровень ртути.

Кроме того, подъем затонувшей подлодки сочли слишком опасным, а ее исследование - слишком рискованным. Было решено, что самым безопасным вариантом будет запечатать затонувшее судно.

В издании поделились, что после нескольких вариантов было решено покрыть площадь диаметром около 150 метров. Эта конструкция похожа на ту, которая была построена для покрытия разрушенного ядерного реактора в Чернобыле.

Как титановые подлодки СССР столкнулись с суровой реальностью

Ранее президент Центра военной модернизации Warrior Maven и экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн рассказал, почему выбор титана в качестве материала для корпуса подлодки оказался не лучшей идеей. Он отметил, что подводные лодки проекта 705 "Лира" были одними из самых инновационных в 1970-х годах, но у них было немало проблем.

Осборн напомнил, что подводные лодки проекта 705 "Лира" появились в 1971 году. Их главной особенностью стал титановый корпус.

Советские инженеры выяснили, что титан обладает полезным сочетанием прочности, коррозионной стойкости и низкого веса. По словам Осборна, эти свойства сделали этот материал надежным выбором для подводных лодок.

Осборн подчеркнул, что выбор титана в качестве основного материала корпуса подлодки имел и свои недостатки. Например, этот металл в три-пять раз дороже стали и чрезвычайно сложен в обработке.

Более того, сварка больших титановых секций требует специального оборудования и высококвалифицированных технических специалистов, добавил эксперт.

