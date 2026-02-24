'Я хочу конкретную дату': Зеленский сделал новое заявление о вступлении Украины в ЕС

Президент Украины отметил, что Киев рассчитывает на максимально быстрый процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Европейский Союз официально назвать дату вступления Украины в блок, сообщает Financial Times.

В интервью изданию украинский лидер отметил, что его страна рассчитывает на максимально быстрый процесс. Зеленский не исключил, что это будет 2027 год.

"Я хочу конкретную дату. Я прошу назвать ее", - сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что стоит не допустить блокирования вступления Украины в блок на следующие 50 лет.

"Давайте не допустим, чтобы следующие лидеры или новое поколение оказались в ситуации, когда Россия сможет блокировать вступление Украины в ЕС на 50 лет", - добавил президент Украины.

По мнению Зеленского, отсутствие конкретных временных рамок играет на руку Москве и создает риски для будущего Украины.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что правительства Европы не готовы предоставить Украине конкретную дату вступления в Европейский Союз, несмотря на настойчивые призывы Киева. Каллас выразила мнение, что впереди еще много работы. По данным агентства Reuters, вступление Украины в ЕС в 2027 году было прописано в 20-пунктном мирном плане, над которым работали Украина, Россия и США в последние месяцы. Однако эту дату во многих столицах Европы считают нереалистичной. Издание поделилось, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что пока не закончится война, Украина не сможет стать членом ЕС, а он пока не видит, чтобы Россия была готова к миру.

Также мы писали, что Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга, что Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС к 2027 году. Президент Украины не исключает, что если в мирном соглашении будет официально указана дата вступления страны в ЕС, Россия сделает все, чтобы заблокировать процесс. Зеленский подчеркнул, что соответствующие действия по блокированию уже имеют место из-за того, что переговорные кластеры о вступлении официально не открываются. Украинский лидер отметил, что вступление в ЕС будет для Украины гарантией безопасности.

