Денег нет ни на что: экономист ответил, повысят ли в Украине пенсии без кредита ЕС

Сейчас государство расходует средства, предусмотренные на второе полугодие.

Уже весной Украина может столкнуться с серьезными проблемами в случае недополучения международной помощи. А летом может наступить настоящий финансовый коллапс, что может привести даже к задержкам в выплате пенсий.

Об этом сказал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетьман в блиц-интервью УНИАН.

"Серьезные проблемы начнутся в апреле, еще более серьезные – в мае. А летом будет просто финансовый коллапс. Потому что каждый год мы планируем безумный дефицит бюджета около 40-50 миллиардов долларов", – сказал он.

По словам Гетьмана, около 50 миллиардов долларов, собираемых налогами, идет на оборону. А социальные расходы – медицина, образование, пенсии – финансируются за счет средств международных партнеров, без которых выплаты остановятся.

При этом экономист отметил, что мартовская индексация пенсий все же будет проведена, но средства потом закончатся еще быстрее.

"Если не будет средств международных партнеров, оборонные расходы мы остановить не можем, то будут останавливаться социальные выплаты, например, на образование и медицину. Со второго полугодия могут приостанавливаться выплаты даже пенсий", – предупредил Гетьман.

Он пояснил, что у государства сейчас нет денег вообще ни на что, причем осуществлялись выплаты по популистским программам "Национальный кэшбэк" и "Зимняя тысяча".

"Мы проедаем деньги, которые должны тратить во второй половине года на оборону в ожидании того, что сейчас поступят какие-то международные гранты. Если эти популисты в парламенте не проголосуют ключевые законопроекты, то средств может и не быть, или они будут с большим опозданием. Если депутаты не опомнятся, последствия будут самые суровые. Но, опять же, депутаты – не самоубийцы, я не верю, что они могут такое допустить, их просто выгонят тогда из парламента", – добавил Олег Гетьман.

Финансовые проблемы в Украине

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, который является крайне критичным для нашего государства для обеспечения бюджетных расходов в 2026 году. Условием для поддержки займа премьер страны Виктор Орбан называет возобновление поставок дешевой российской нефти по трубопроводу "Дружба", которые были остановлены в результате обстрела РФ.

Уже в апреле Украина может столкнуться с нехваткой средств на необходимые выплаты. В то же время народные депутаты в парламенте не поддерживают согласованные с партнерами законопроекты, необходимые для получения финансовой помощи, отметил народный депутат и председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, сейчас в Украине уже используются те средства, которые были заложены на второе полугодие.

