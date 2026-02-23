За сколько часов до сна не стоит есть для улучшения здоровья сердца: ответ ученых

По словам диетологов, употребление пищи, особенно в большом количестве, перед сном может мешать заснуть.

О важности прекращения приема пищи за определенное время до сна говорят уже много лет. По словам экспертов, это может помочь не только лучше спать и снизить риск кислотного рефлюкса, но и способствовать похудению. Как пишет Prevention, также это может способствовать здоровью сердца.

В частности, ученые провели новое исследование, для которого попросили 39 человек с избыточным весом или ожирением в возрасте от 36 до 75 лет соблюдать длительное ночное голодание в течение 13-16 часов или "привычное голодание" в течение 11-13 часов 7,5 недель. Обе группы должны были перестать есть за три часа до сна.

"По сравнению с группой "обычного голодания", люди, которые соблюдали длительное ночное голодание, то есть прекращали есть по крайней мере за три часа до сна, почувствовали ряд преимуществ для здоровья сердца", - отметили в публикации.

Видео дня

В этой группе ночное артериальное давление снизилось на 3,5%, а частота сердечных сокращений - на 5%. Как пояснила доктор медицины и соавтор исследования Филлис Зи, снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время сна называется ночным падением и считается здоровым явлением.

"Отсутствие падения является риском для сердечно-сосудистых заболеваний", - подчеркнула она.

Почему отказ от еды в течение определенного времени перед сном может быть правильным решением?

Участники, которые перестали есть за три часа до сна, также имели лучший контроль уровня сахара в крови и чувствительность к инсулину после прохождения теста на глюкозу.

"Этот подход к питанию с ограничением времени, согласованный со сном, является новым, доступным способом изменения образа жизни, который имеет многообещающий потенциал для улучшения кардиометаболической функции", - отметили исследователи в выводах исследования.

Таким образом, участники, которые перестали есть за три часа до сна, имели улучшение артериального давления, частоты сердечных сокращений и уровня сахара в крови без сокращения калорий.

Почему это важно?

"Прием пищи, особенно в больших количествах, перед сном может мешать сну. Организм готовится ко сну, а не к перевариванию пищи ночью", - сказала Соня Ангелоне, доктор философии, R.D.N., зарегистрированный диетолог из Сан-Франциско.

Доктор Зи напомнила, что гормон сна мелатонин повышается примерно за два-три часа до сна, что влияет на сердечно-сосудистую функцию.

По ее словам, прекращение приема пищи за три часа до сна "хорошо согласуется с циркадным ритмом человека".

Как продолжительность сна влияет на здоровье?

Недостаточное количество сна связано с повышением уровня сахара в крови и плохим контролем сахара после еды, а также с повышенным риском развития других заболеваний, среди которых гипертония, сахарный диабет 2 типа, сердечные заболевания и депрессия.

"Исследования показывают, что чрезмерное потребление пищи перед сном может влиять на уровень гормона стресса кортизола в организме, что может влиять на состав тела", - подчеркнула диетолог Джессика Кординг.

Ангелоне добавила, что "утром организм лучше перерабатывает калории, поэтому прекращение приема пищи раньше также может способствовать контролю веса".

"В конце концов, существует ряд способов, с помощью которых предоставление организму некоторого времени после еды может обеспечить лучший сон и поддержать общее состояние здоровья", - подытожила Кординг.

Другие советы по здоровью

Ранее диетологи объяснили, какой напиток полезнее для здоровья - черный или зеленый чай. По их словам, по сути, чай - это ароматизированная вода, поэтому, как и вода, он не содержит калорий, сахара, жира или белка, если не добавлять в него молоко, сахар или мед.

В то же время эксперты рассказали, какой хлеб полезен для здоровья. Они отметили, что в этот список вошли пророщенный хлеб, хлеб на закваске, 100% цельнозерновой, овсяный хлеб и другие виды.

Вас также могут заинтересовать новости: