Дангадзе: UKRTAC продемонстрировала современные средства индивидуальной защиты на World Defense Show

Компания UKRTAC представила украинские средства индивидуальной защиты на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии.

По словам директора по развитию компании Севериона Дангадзе, участие в мероприятии стало стратегическим шагом для демонстрации того, что украинская оборонная индустрия остается конкурентоспособной на глобальном рынке.

"Мы приехали, чтобы показать технологии защиты, которые прошли реальную боевую проверку, расширить международные партнерства и укрепить доверие к украинскому производству", – отметил он.

В Эр-Рияде UKRTAC представила модульный женский бронежилет UT-FEM, костюм для разминирования с визором и решение на основе UHMWPE. Особый интерес вызвала именно женская модель – как пример адаптации средств защиты к современным потребностям военнослужащих.

В компании зафиксировали высокий интерес со стороны посетителей выставки к украинской продукции. Спрос на решения, основанные на реальном боевом опыте, не только оправдал ожидания, но и превзошел прогнозы.

Среди преимуществ продукции UKRTAC называет боевую проверку, современные баллистические материалы, баланс веса и защиты, а также возможность адаптации под требования заказчика.

"Для нас эта выставка является большой ответственностью – представлять страну и демонстрировать, что Украина – это государство инженерной экспертизы, инноваций и устойчивости", – подчеркнул Дангадзе.