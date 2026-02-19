Шантаж Орбана продолжается: Венгрия хочет 'отключить' Украине газ и свет из-за нефти РФ

По версии соратника Орбана, Украина не имеет оснований так долго ремонтировать поврежденный участок нефтепровода "Дружба".

Правительство Венгрии рассматривает возможность прекращения поставок электроэнергии и газа в Украину после остановки транзита нефти в эту страну по нефтепроводу "Дружба". Об этом на брифинге заявил глава канцелярии премьера страны Гергей Гуяш, сообщает портал About Hungary.

"Правительство Венгрии рассматривает возможность приостановки поставок электроэнергии и природного газа в Украину, если Киев сохранит свое решение о прекращении транзита нефти", - отметил Гуяш

Соратник Виктора Орбана считает, что Украина не имеет оснований для столь длительного прекращения транзита нефти, поскольку, по его версии, сам трубопровод "Дружба" не подвергался атакам в течение последних месяцев, а били только по хранилищу вблизи трубопровода.

Видео дня

Он также подтвердил, что в ответ на "враждебные действия Украины экспорт дизельного топлива в Украину был прекращен".

Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате атаки РФ 27 января по нефтепроводу "Дружба" транзит нефти в Венгрию был прекращен.

18 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия остановила экспорт дизельного топлива в Украину и не планирует его возобновлять, пока со стороны Украины не будет восстановлена подача нефти через нефтепровод "Дружба", который Россия повредила в январе.

В то же время основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин отмечает, что остановка экспорта дизельного топлива из Венгрии и Словакии в Украину не окажет существенного влияния на цены на украинском рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: