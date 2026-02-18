Фицо хочет оставить Украину без света ради российской нефти

Чиновник не исключает, что поврежденный участок нефтепровода "Дружба" в Бродах уже отремонтировали.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что Украина намеренно затягивает восстановление поврежденного участка нефтепровода "Дружба" из-за якобы политического решения президента Украины Владимира Зеленского. Братислава снова угрожает прекратить поставки электроэнергии Киеву.

Издание Dennik N пишет, что политик также угрожает пересмотреть поддержку евроинтеграции Украины, если эта информация подтвердится.

"Если подтвердится наше подозрение, что речь идет о политическом шантаже, он (Зеленский, – УНИАН) постепенно потеряет нашу поддержку", – заявил Фицо.

Чиновник не исключает, что поврежденный участок нефтепровода "Дружба" в Бродах уже отремонтировали, и намерен обратиться в Европейскую комиссию с просьбой проверить ситуацию.

Кроме этого, посол Словакии в Украине попросил объяснить прекращение поставок нефти. Фицо, со своей стороны, заявил, что предложит, чтобы словацкий дипломат посетил Броды и проверил ситуацию на месте.

Между тем, министр экономики Словакии Дениса Сакова утверждает, что Украина несколько раз меняла дату завершения ремонта поврежденного российским обстрелом участка нефтепровода "Дружба". По ее данным, ранее говорилось о возобновлении поставок нефти 18 февраля, а теперь речь идет о 20 февраля.

Ситуация с поставками российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в результате обстрела РФ 27 января были остановлены поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Впрочем, Еврокомиссия, в качестве исключения, разрешила Венгрии получать российскую нефть по трубопроводу Adria

Как известно, Россия поставляет нефть по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. Ранее этот нефтепровод атаковали на российской территории, что вызвало критику со стороны Венгрии и Словакии.

