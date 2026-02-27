Орбан и Фицо предлагают создать следственную комиссию для оценки состояния трубопровода 'Дружба'

Орбан призвал Зеленского разрешить этой следственной комиссии въехать на территорию Украины и обеспечить необходимые условия для ее работы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 27 февраля, сообщил, что проведет консультацию со своим словацким коллегой Робертом Фицо из-за приостановки поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом говорится в соцсети Х Орбана.

Премьер Венгрии отметил, что "отказ президента Украины Владимира Зеленского возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" продолжает ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

"Прошел еще один день, а президент @ZelenskyyUa все еще не возобновил поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Его отказ продолжает ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Поставки нефти необходимо немедленно возобновить!", - написал Орбан.

Он добавил, что Венгрия знает, что трубопровод работает, а поставки нефти не возобновились из-за политического решения президента Украины.

"Мы знаем, что трубопровод работает. Мы знаем, что поставки нефти в Венгрию не возобновились из-за политического решения президента Зеленского. Мы также знаем, что президент Зеленский ездит по Брюсселю, утверждая, что трубопровод нельзя запустить снова", - добавил премьер Венгрии.

Впоследствии Орбан также выложил в Facebook видео, в котором рассказал, что он вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо решили создать следственную комиссию для оценки состояния трубопровода "Дружба".

"Я договорился с Робертом Фицо, что мы создадим совместную следственную комиссию. Задачей этой следственной комиссии будет выехать на место и воочию убедиться в реальности ситуации", - заявил Орбан.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского разрешить этой следственной комиссии въехать на территорию Украины и обеспечить необходимые условия для ее работы.

Нефтепровод "Дружба": последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министерство иностранных дел Украины опровергло очередные обвинения Венгрии о том, что Украина не возобновляет поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам. Спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам назвал заявления Петера Сийярто "лживыми" и такими, которые "полностью искажают содержание встречи" с временным поверенным Венгрии в МИД Украины. Тихий добавил, что Украина повторно вызвала венгерского дипломата в ведомство и объяснила "недопустимость искажения содержания бесед с украинской стороной". Спикер МИД Украины отметил, что Украина доказала Венгрии, что готова оказать помощь Будапешту в защите ее объектов.

Также мы писали, что Орбан в открытом письме к Зеленскому призвал немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба". Премьер Венгрии утверждает, что Зеленский в течение четырех лет "не может принять позицию суверенного венгерского правительства и венгерского народа в отношении войны России и Украины". Орбан считает, что президент Украины, Брюссель и венгерская оппозиция координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.

