'Не нужно даже ракетного удара': эксперт заявил, что Москве может грозить блэкаут

Коваленко пояснил, что когда в Белгородской области неожиданно без электроэнергии остался город с населением примерно 200 тысяч человек, это повлияло и на Москву.

Давление постепенно будет расти на саму Москву с целью обесточивания столицы России, заявил в интервью Charter97.org военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он прогнозирует, что, начиная отдельно от каждого региона РФ, Украина будет постепенно двигаться к Москве.

"Давление постепенно будет наращиваться на саму Москву. Целью этого давления является обесточивание столицы. То есть движение от отдельного к общему. Речь идет о том, что, начиная отдельно от каждого региона РФ, мы будем постепенно переходить к центру, обесточивая, что крайне важно, транзитные узлы передачи энергии из регионов в столицу", - пояснил Коваленко.

Он не исключает, что в определенный момент Москва может столкнуться с дефицитом электроэнергии.

"Даже дисбаланс избыточной энергии, которая не поставляется в другое место, может негативно повлиять на перегрузку сети", - отметил эксперт.

По его словам, подобные случаи уже происходили в конце 2025 - начале 2026 года в Московской области, в частности, в районе Раменского.

"Не нужно было даже наносить ракетный удар - все перегорело самостоятельно из-за скачков напряжения", - рассказал Коваленко.

Военный обозреватель объяснил, что это произошло из-за того, что где-то на окраине России, например, в Белгородской области неожиданно без электроэнергии остался город с населением примерно в 200 тысяч человек, что повлияло на Москву.

"Произошла перегрузка, и оборудование в Раменске сгорело. Произошла цепная реакция, которую не выдержал ни один энергетический центр Московской области", - добавил он.

Поэтому Коваленко уверен, что если таких центров будет больше, Москва даже без прямых ударов по энергетической инфраструктуре будет постепенно погружаться в блэкаут - из-за перегрузки и других причин.

Очередная атака РФ по энергетике Украины: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на вторник, 17 февраля, Россия в очередной раз массированно атаковала дронами и ракетами украинскую энергетику. Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов рассказал, что в результате вражеской атаки пять областей остались без света. Он добавил, что по состоянию на утро обесточены потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксируется нарушение теплоснабжения в Сумах и Одессе. Кроме этого, Россия ударила беспилотником по автомобилю с энергетиками. Некрасов поделился, что это были работники Славянской ТЭС.

Также мы писали, что научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев рассказал, что ночная атака России не имела критических последствий для энергосистемы. Однако он констатировал, что она временно ухудшила ситуацию с тепло- и электроснабжением в отдельных регионах. Рябцев отметил, что Россия каждый раз тратит кучу денег, чтобы у людей были проблемы. Эксперт поделился, что целью очередной атаки в основном стали объекты генерации и трансформаторные подстанции облэнерго в отдельных регионах Украины.

