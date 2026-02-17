РФ массированно атаковала энергетику пяти областей: есть перебои со светом, теплом и водой

Аварийно-восстановительные работы начались везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

Россия в ночь на 17 февраля в очередной раз массированно атаковала дронами и ракетами украинскую энергетику. В результате ударов частично остались без света пять областей.

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов на брифинге заявил, что в результате вражеской атаки по состоянию на утро обесточены потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксируется нарушение теплоснабжения в Сумах и Одессе.

"Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - заверил Некрасов.

Кроме очередной атаки на энергетику, РФ в очередной раз ударила беспилотником по автомобилю с энергетиками.

"Утром российский БПЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, трое из них погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких!" - сообщил заместитель министра энергетики.

Он добавил, что в большинстве регионов Украины в течение суток применяются графики почасовых отключений света, а для предприятий - графики ограничения мощности.

"В отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения", - отметил Некрасов.

Со своей стороны вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил последствия ночной атаки России. По его словам, в ночь на 17 февраля враг атаковал гражданскую, критическую и логистическую инфраструктуру Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Черниговской, Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областей.

"В части регионов временно приостановлено водо- и теплоснабжение", - отметил Кулеба.

Он уточнил, что в Одесской области из-за отключения электроэнергии частично нет тепла и воды.

"Также продолжаются восстановительные работы в Сумской области", - подчеркнул Кулеба.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

Несмотря на мирные переговоры, РФ продолжает систематически атаковать энергосистему Украины. В ночь на 16 февраля в результате очередной вражеской атаки частично без света остались Донецкая, Днепропетровская, Черкасская и Одесская области.

13 февраля российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, частично оставив без света шесть областей. По информации "Укрэнерго", по состоянию на утро пятницы были обесточены потребители в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ожидает, что ситуация со светом весной улучшится, и добавил, что украинцы могут в апреле-июне быть со светом уже круглосуточно. Однако окончательно отказаться от отключений света, по мнению эксперта, Украина сможет только через 3-5 лет в случае прекращения боевых действий.

