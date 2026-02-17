Выбросили миллиард на воздух: эксперт раскрыл последствия ночной атаки РФ по энергетике

Геннадий Рябцев отметил, что для ремонта поврежденных объектов в Украине есть все необходимое.

Ночная атака России на Украину не имела критических последствий для энергосистемы, однако временно ухудшила ситуацию с тепло- и электроснабжением в отдельных регионах. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

"Каждый раз высаживается куча денег, чтобы у людей были проблемы. Потратили очередной миллиард на то, чтобы украинцам несколько недель было плохо с теплоснабжением или с электроснабжением. Чтобы на несколько недель ухудшить условия жизни украинцев", - отметил эксперт.

По его словам, целью очередной атаки в основном стали объекты генерации и трансформаторные подстанции облэнерго в отдельных регионах Украины, и не все дроны и ракеты удалось сбить.

"В частности, в Одесской области поврежден объект генерации и объект распределения, то есть трансформаторная подстанция. Там проблема примерно такая же, как и во время предыдущего удара по Одессе, что снова потребует времени для того, чтобы все заработало", - отметил эксперт, добавив, что для ремонта поврежденного оборудования есть все необходимое.

Рябцев указал, что новая атака не будет иметь каких-либо долгосрочных последствий для украинской энергетики, но "снова придется тратиться на то, чтобы эти объекты ремонтировать".

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 17 февраля РФ в очередной раз массированно атаковала украинскую энергетику. В результате атаки без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Накануне враг частично без света оставил Донецкую, Днепропетровскую, Черкасскую и Одесскую области.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ожидает, что ситуация со светом весной улучшится. Однако окончательно отказаться от отключений света, по мнению эксперта, Украина сможет только через 3-5 лет в случае прекращения боевых действий.

