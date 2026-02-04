'Квартиры замерзают': массированный ракетный удар привел к блэкауту в Белгороде

Температура на улицах города опустилась до -22°C.

Российский Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, в результате чего повреждения получила энергосистема. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор белгородской области Вячеслав Гладков.

"Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте", - сказал российский государственный деятель.

По данным Telegram-канала "Пепел", в результате ракетного удара по двум ключевым электроподстанциям в районе Белгорода произошел блэкаут. Канал сообщает, что под обстрел попали подстанции "Фрунзенская" в районе села Драгунское Белгородского округа и подстанция "Белгород" в районе улицы Сторожева в самом городе.

Видео дня

В некоторых домах Белгорода электричество осталось, но отключилось отопление. Из-за того, что температура на улице опустилась до -22°C, квартиры стремительно охлаждаются.

В целом после ударов как минимум в девяти муниципалитетах Белгородской области частично или полностью пропал свет. В самом Белгороде появились очереди на АЗС − жители города начали массово закупать бензин для генераторов. Многие жители города пишут о перебоях с интернетом и подачей воды, потому что из-за отключения электроэнергии остановились водозаборы.

В Telegram-канале "Водоканала" Белгородской области сообщили об отключении электроэнергии на водозаборах города, насосной станции, обеспечивающей район Харьковской горы, а также на отдельных объектах водоотведения.

Украина нанесла удар по Белгороду - главные новости

В ответ на российский энергетический террор Украина наносит удары по российским городам, в частности, Белгороду.

Ранее сообщалось, что было нанесено четыре удара украинскими ракетами "Фламинго" по подрядчику производства российских военных самолетов, который находится в городе. Удары нанесли по предприятию ООО "СКИФ-М". Спутниковые снимки подтвердили, что все четыре ракеты попали в цель.

Также сообщалось, что 24 января в Белгороде прогремела серия взрывов. Местные власти тогда заявляли о повреждении объектов энергетики. По словам представителей страны-агрессора, удары, вероятно, нанесли из реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: