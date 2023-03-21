Импорт российской нефти в Китай вырос на 23,8% по итогам двух месяцев.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, страна-агрессор стала самым крупным поставщиком нефти в Китай в период с января по февраль.

Как сообщает Reuters, агрессор сместил Саудовскую Аравию на второе место по объемам поставок нефти.

Как говорится в материале, импорт российской нефти в Китай вырос на 23,8% по итогам двух месяцев.

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По данным таможни, за январь-февраль текущего года Россия поставила в Китай 15,68 млн тонн нефти, или 1,94 млн баррелей в сутки, что на 23,8% больше показателей аналогичного периода 2022 года.

Импорт нефти из Саудовской Аравии, которая была крупнейшим поставщиком в Китай по итогам 2022 года, за двухмесячный период составил 13,92 млн тонн, или 1,72 млн баррелей в сутки.

Война в Украине и позиция Китая

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Предельная цена на нефть и нефтепродукты из России была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

В декабре 2022 года Китай отказался помогать России в войне против Украины и предоставлять агрессору технологии.

15 января 2023 года в СМИ появилась инфорация о том, что Китай дал Путину танкеры для вывоза нефти. Сообщалось, что Китай, являясь крупнейшим импортером нефти в мире, продолжает покупать российское сырье, несмотря на усиление западных санкций.

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