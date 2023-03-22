За счет уменьшения рыночной скидки на российскую нефть Москва ожидает получить дополнительные 600 млрд рублей.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных после вторжения России в Украину, агрессор пересматривает налогообложение нефтяных компаний, чтобы увеличить государственные доходы.

Как сообщает Financial Times, Россия рассчитывает увеличить доходы госбюджета за счет получения большей доли продаж сырой нефти, цена которой часто превышает "потолок", установленный G7.

Как говорится в материале, в апреле 2023 года Кремль перейдет на индикатор, привязанный к Brent, международному стандарту сырой нефти для расчета налогов на экспорт нефти. За счет уменьшения рыночной скидки на российскую нефть Москва ожидает получить дополнительные 600 млрд рублей (8 млрд долларов) ежегодного дохода.

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Основной российский экспортный сорт Urals продается на 40 долл за баррель ниже нефти Brent, главным образом потому, что ЕС запретил импорт морским транспортом, однако таможенные данные свидетельствуют о том, что российские производители нефти смогли обеспечить более высокие цены, по крайней мере, на часть своего экспорта.

Средняя цена после эмбарго на все российские нефтяные смеси, экспортируемые в декабре, составляла около 74 долл за баррель. Цена Urals, являющаяся основным ориентиром России для расчета налога, в среднем составляла всего 43 долл в тот же месяц.

Расхождение связано с тем, что цена, которую платят такие страны как Индия, включает расходы на доставку и страхование. Они резко возросли, поскольку Россия перенаправила объемы, которые в основном доставлялись из Балтики в Европу, в то время как западные санкции ограничили доступ к танкерам.

Война в Украине и ситуация с нефтью

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Предельная цена на нефть, масла и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

После введения эмбарго российская нефть продавалась значительно ниже порога в 60 долларов за баррель. ЕС стремится сохранить лимит на 5% ниже среднерыночных ставок.

В феврале 2023 года Совет ЕС утвердил "потолок" цен на российское дизтопливо. Предельные цены на российские нефтепродукты вступили в силу с 5 февраля. Для ряда случаев действовал переходный период в 55 дней.

20 марта 2023 года стало известно о том, что "Большая семерка" отложит снижение потолка цен на российскую нефть.

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