После пяти месяцев полномасштабного вторжения России в Украину крупнейший немецкий партнер "Газпрома" энергетическая компания Uniper договорилась с правительством Германии о финансовой помощи в размере 15 млрд евро.

Об этом сообщает материнская компании Fortum Corporation.

Стабилизационный пакет состоит из трех основных этапов. Первый этап предполагает выкуп Германией 30% акций Uniper SE за 267 млн евро. Второй - дополнительное вливание Германией 7,7 млрд евро в капитал Uniper.

Третий этап предполагает увеличение кредитной линии германского государственного банка KfW на 7 млрд евро для поддержания ликвидности.

После частичной национализации Uniper финская компания Fortum останется мажоритарным акционером, однако ее доля сократится с 80% до 56%.

Uniper, Fortum и правительство Германии работают над изменением структуры оптовых газовых контрактов компании, которая привела к миллиардному ущербу, когда Россия внезапно сократила поставки.

Ситуация с газом и льготная программа для немцев:

22 июля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в связи с газовым кризисом немецкие граждане смогут рассчитывать на поддержку со стороны государства.

Программа помощи получила название "You will never walk alone", что переводится, как "ты никогда не будешь идти один".

Предполагаться, что будет расширен круг семей, которые имеют право платить за газ по фиксированной цене

