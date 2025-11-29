Известно о двух пострадавших.

Сегодня ночью и утром враг массированно атаковал столичный регион, под ударом, кроме Киева, была также Киевская область. В результате российской атаки во многих районах разрушения, есть пострадавшие.

Как сообщил председатель Киевской областной администрации Николай Калашник, последствия атаки зафиксированы в 5 районах области.

В частности, значительно пострадал Броварской район, там повреждены 6 многоэтажек.

Видео дня

"В одной из них разрушено перекрытие между 8 и 9 этажом. Из дома эвакуированы 52 человека, среди них трое детей", - рассказал он.

Также, повреждены частные дома, более 20 гаражных боксов, автомобили, здание торгового центра.

Кроме того, в Обуховском районе повреждены два частных дома и производство, частные дома повреждены в Вышгородском и Бучанском районе.

Также Калашник сообщил, что в результате атаки временно обесточен город Фастов:

"Сейчас здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают. Пункты несокрушимости готовы к работе".

В ГСЧС уточнили, что в результате атаки известно о двух пострадавших - в результате удара и разрушения многоэтажки в Броварах.

"Возник пожар и на 8 и 9 этажах. Два человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение", - сообщили спасатели.

В ГСЧС также показали фото последствий атаки.

Атака на Киев 29 ноября - что известно по состоянию на данный момент

Сейчас в Киеве известно о двух погибших и 15 пострадавших. В нескольких районах города зафиксированы разрушения и пожары.

Также мэр города Виталий Кличко сообщил, что сейчас без электроэнергии осталась западная часть столицы.

Вас также могут заинтересовать новости: