Сегодня ночью и утром враг массированно атаковал столичный регион, под ударом, кроме Киева, была также Киевская область. В результате российской атаки во многих районах разрушения, есть пострадавшие.
Как сообщил председатель Киевской областной администрации Николай Калашник, последствия атаки зафиксированы в 5 районах области.
В частности, значительно пострадал Броварской район, там повреждены 6 многоэтажек.
"В одной из них разрушено перекрытие между 8 и 9 этажом. Из дома эвакуированы 52 человека, среди них трое детей", - рассказал он.
Также, повреждены частные дома, более 20 гаражных боксов, автомобили, здание торгового центра.
Кроме того, в Обуховском районе повреждены два частных дома и производство, частные дома повреждены в Вышгородском и Бучанском районе.
Также Калашник сообщил, что в результате атаки временно обесточен город Фастов:
"Сейчас здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают. Пункты несокрушимости готовы к работе".
В ГСЧС уточнили, что в результате атаки известно о двух пострадавших - в результате удара и разрушения многоэтажки в Броварах.
"Возник пожар и на 8 и 9 этажах. Два человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение", - сообщили спасатели.
В ГСЧС также показали фото последствий атаки.
Атака на Киев 29 ноября - что известно по состоянию на данный момент
Сейчас в Киеве известно о двух погибших и 15 пострадавших. В нескольких районах города зафиксированы разрушения и пожары.
Также мэр города Виталий Кличко сообщил, что сейчас без электроэнергии осталась западная часть столицы.