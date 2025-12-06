475 домов остаются сейчас без отопления.

Российские оккупанты выпустили по Херсонской ТЭЦ около 100 снарядов, в связи с этим около 40 тысяч квартир остались без отопления. Об этом рассказал заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире "Мы-Украина".

"Туда прилетело около 100 снарядов, поэтому так быстро это не починить", - сказал он.

По словам Толоконникова, по состоянию на сегодня без отопления остаются около 40 тысяч абонентов, это 475 домов, хотя фактически люди живут только в 25% квартир. То есть, это 10 тысяч квартир, где люди проживают.

"Другие квартиры, другие части домов, многоквартирных и частных мы обогреваем другим способом, другими котельными, но они подвергаются также обстрелам. Россияне знают, где что находится и это действительно ситуация критическая, если бы не погода, которая нам еще дает возможность быть без такого отопления централизованного. То есть, конечно, люди где-то обогреваются обогревателями, где-то газом", - рассказал Толоконников.

Херсонская ТЭЦ приостановила работу - что известно

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Херсонская ТЭЦ приостановила работу из-за серьезных повреждений, которые были нанесены российскими ударами. Объект, который обеспечивал горожан теплом, подвергся серьезным разрушениям: повреждены помещения и оборудование станции. Из-за этого работа ТЭЦ приостановлена.

В тот же день председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил о смерти 6-летней девочки, которая 3 декабря пострадала из-за обстрела врага Днепровского района Херсона.

