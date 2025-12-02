Как отметили в энергетическом ведомстве, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Россия в очередной раз атаковала украинские энергетические объекты. В результате ударов потребители в четырех областях остались без света, сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что в результате вражеской атаки без света осталась часть жителей Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - добавили в энергетическом ведомстве.

В Минэнерго также напомнили, что до конца текущих суток во всех регионах Украины будут поочередно отключать свет. Бизнес и промышленность, в это же время должны ограничить потребление электроэнергии до определенного уровня, поскольку будут применяться графики ограничения мощности.

В ведомстве также отметили, что об изменениях в графиках отключений может узнать на странице соответствующего облэнерго.

Атаки России на энергосистему Украины - последние новости

Россия активизировала атаки на энергосистему Украины. В ночь на 2 декабря российские войска атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру юга Одесской области. В результате атаки поврежден энергетический объект. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, в результате атаки критическая инфраструктура временно работает на генераторах.

В ночь на 29 ноября Москва осуществила уже седьмую за последние два месяца ракетно-дронную атаку на энергетику. Из-за атаки без света остались более полумиллиона потребителей в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

За несколько дней до этого в трех областях были введены аварийные отключения после очередной российской атаки на энергетику.

