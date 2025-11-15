Сотрудничество с такими партнерами как США поможет Европе окончательно отказаться от российского газа.

Европейская комиссия поддержала соглашение Греции и американской ExxonMobil о разведке газа на шельфе в Ионическом морею Об этом пишет Euractiv.

Издание называет разведку "критского топлива" (Ионическое море находится к западу от острова Крит) решительным сдвигом для Афин, поскольку греческие власти долго заигрывали с идеей разработки ресурсов на морском дне, но не брали на себя никаких обязательств.

Хотя экологи считают, что новое соглашение с ExxonMobil может подорвать доверие к климатической политике Евросоюза, Греция уже заявила, что пробное бурение должно быть завершено к началу 2027 года и если запасы окажутся коммерческими выгодными, добыча стартует в 2030-м и продлится по меньшей мере 10 лет.

Высокопоставленный источник в Еврокомиссии сообщил, что важнейшим приоритетом ЕС остаётся отказ от импорта российского газа - не только за счёт диверсификации поставок, но и за счёт сотрудничества с "надёжными и проверенными энергетическими партнёрами".

"США были и останутся ключевым надёжным энергетическим партнёром ЕС. Теперь у нас также есть торговое соглашение, которое укрепит наше энергетическое сотрудничество", - заявил чиновник.

Отмечается, что на прошлой неделе Греция подписала с ExxonMobil соглашение о разведке шельфа, охватывающее блоки в северо-западной части Ионического моря. Chevron, ещё один американский гигант, ведёт бурение в политически уязвимых водах к югу от Крита. Для Афин, которые давно обдумывают идею разработки ресурсов своего морского дна, но пока не берут на себя конкретных обязательств, эти соглашения представляют собой решительный шаг.

Закупки Украиной газа из США

Украина подписала соглашение о будущих регулярных поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор.

Долгосрочное партнерство охватывает горизонт до 2050 года. Важно, что это позволит поэтапно реализовывать новые стратегические проекты, в частности, обеспечить стабильные долгосрочные поставки СПГ для Украины, интегрировать нашу инфраструктуру в логистические маршруты в Европу и создать устойчивую систему поставок и хранения американского газа.

