По версии следствия, к преступной схеме причастен экс-министр энергетики Герман Галущенко.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали новые аудиозаписи разговоров участников схемы масштабного хищения средств в АО "Энергоатом", среди которых, вероятно, может быть бывший министр энергетики и нынешний министр юстиции Герман Галущенко.

Представляя аудио, руководитель главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов рассказал, что, по версии следствия, руководил преступной организацией "Карлсон" (по данным нардепа Ярослава Железняка, этим прозвищем обозначен Тимур Миндич - бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95").

"Именно он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства. Из квартиры на верхних этажах дома на ул. Грушевского в Киеве "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах - в частности, в энергетической и оборонной сферах", - добавляют в НАБУ.

Видео дня

В начале аудио, лицо, которое детективы идентифицируют как министр энергетики общается с, по версии следствия, руководителем "прачечной".

На пленках "Карлсон", в частности, обсуждает с неидентифицированным лицом суммы, которые нужно перечислить за строительство какого-то объекта и торгуется.

В другом разговоре лица, которые в документах НАБУ фигурируют как "Шугармен" (по данным СМИ, это может быть один из братьев Цукерманов) и "Решик", обсуждают платеж на 3 миллиона долларов.

Скандал в Энергоатоме

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В частности правоохранители пришли с обысками в "Энергоатом" и к министру юстиции Галущенко.

Позже в НАБУ раскрыли, как злоумышленники отмывали средства из "Энергоатома". По словам правоохранителей, участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

По данным следствия, функция легализации незаконно полученных средств от проведенных схем возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

В Минэнерго отреагировали на масштабный коррупционный скандал в энергетике, заверив, что все причастные будут привлечены к ответственности.

Со своей стороны Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разоблачение коррупционной схемы и призвал чиновников сотрудничать с НАБУ и правоохранителями.

Вас также могут заинтересовать новости: