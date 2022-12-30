По его словам, полностью ликвидировать повреждения до апреля 2023 года невозможно при любом сценарии.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что проблемы с электроэнергией в Украине останутся до завершения отопительного сезона.

Даже прекращение обстрелов российских оккупантов и теплая зима не спасут ситуацию, пишет "РБК-Украина".

"Было повреждено более 50 подстанций разного класса напряжения и более 50 высоковольтных линий электропередачи, что привело к сложностям в транспортировке даже ограниченного объема произведенной электроэнергии. Полностью ликвидировать указанные проблемы до апреля 2023 года невозможно при любом, в том числе, и позитивного сценария (прекратились обстрелы инфраструктуры, теплая зима)", - пояснил он.

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По его словам, причина критической ситуации в энергетике в колоссальном дефиците поврежденного и разрушенного уникального энергетического оборудования. Его невозможно быстро получить и смонтировать. Речь идет, в частности, об автотрансформаторах высокого класса напряжения.

Омельченко считает, что стабильный дефицит мощности в течение всей зимы будет оставаться на уровне до 2 ГВт. В случае новой успешной атаки этот дефицит может вырасти вдвое, а, возможно, и больше, что повлечет жесткие аварийные отключения по всей стране.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что опыт специалистов "Укрэнерго" и облэнерго, а также прогнозы относительно теплой зимы увеличивают оптимизм.

"Даже если и будет атака, то большая часть в целом Украины и Киева все-таки будет с электричеством. Им (оккупантам - УНИАН) сейчас сложнее, чем в начале, попадать по целям и вредить", - подытожил эксперт.

Украинская энергетика

С октября 2022 года Россия бьет ракетами по энергетической инфраструктуре Украины. Сейчас произошло уже 10 массированных атак, последняя из которых - 29 декабря.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст новую децентрализованную энергетическую систему, в которой основную роль будет играть возобновляемая энергетика. По его словам, нужно не менее 1,5 млрд евро, чтобы провести поверхностное восстановление энергетических объектов.

Как сообщал УНИАН, Украина в партнерстве с США планирует разработать малые модульные реакторы, которые помогут поддерживать энергетическую систему страны.

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