Украина и США договорились о начале нового пилотного проекта по строительству малого модульного реактора (ММР).
Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила на своей странице в Facebook. Она отметила, что министр энергетики Украины Герман Галущенко и посланник президента США по вопросам климата Джон Керри заключили договоренность во время 27-й Климатической конференции ООН.
В рамках нового проекта на территории Украины должны построить малый модульный реактор.
Также Керри объявил о начале инициативы "Проект Феникс", которая ускорит переход угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на ядерное топливо.
Стоит отметить, что малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, чем обычные, которые устанавливаются на АЭС. Их преимущество в том, что они могут быть построены в труднодоступных местах.
Повреждение энергетической инфраструктуры Украины
Российские оккупанты более месяца целенаправленно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Так, только 10 октября враг нанес по территории Украины более 61 ракетный и 32 авиационных удара. В тот день пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.
На сегодня уже около 40% общей энергетической инфраструктуры серьезно повреждены в результате российских обстрелов.
Из-за атак РФ по энергоинфраструктуре в Украине ввели веерные и экстренные отключения света. Не исключается вариант, при котором без электроэнергии придется сидеть по 10-12 часов.