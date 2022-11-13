Пока РФ уничтожает нашу гражданскую инфраструктуру, Украина не только работает над ее защитой и быстрым ремонтом, но и уже сейчас планирует строительство инновационной энергетической системы.

Украина и США договорились о начале нового пилотного проекта по строительству малого модульного реактора (ММР).

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила на своей странице в Facebook. Она отметила, что министр энергетики Украины Герман Галущенко и посланник президента США по вопросам климата Джон Керри заключили договоренность во время 27-й Климатической конференции ООН.

В рамках нового проекта на территории Украины должны построить малый модульный реактор.

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Также Керри объявил о начале инициативы "Проект Феникс", которая ускорит переход угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на ядерное топливо.

Стоит отметить, что малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, чем обычные, которые устанавливаются на АЭС. Их преимущество в том, что они могут быть построены в труднодоступных местах.

Повреждение энергетической инфраструктуры Украины

Российские оккупанты более месяца целенаправленно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Так, только 10 октября враг нанес по территории Украины более 61 ракетный и 32 авиационных удара. В тот день пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

На сегодня уже около 40% общей энергетической инфраструктуры серьезно повреждены в результате российских обстрелов.

Из-за атак РФ по энергоинфраструктуре в Украине ввели веерные и экстренные отключения света. Не исключается вариант, при котором без электроэнергии придется сидеть по 10-12 часов.

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