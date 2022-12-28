Президент считает, что современному городу нужны децентрализованные источники энергетики.

Украина создаст новую децентрализованную энергетическую систему, в которой основную роль будет играть возобновляемая энергетика.

Об этом президент Украины Владимир Зеленскийсказал в своем ежегодном послании к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Мы должны стать – и мы станем, потому что нет выхода, – станем лидером в построении современной "зеленой" энергетики. Это позволит нам создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ничем, никакими ракетными ударами", - сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что из-за атак стала очевидной опасность зависимости городов от нескольких крупных тепло-или электростанций.

Он добавил, что современному городу нужны децентрализованные источники энергетики.

"Только "зеленая" энергетика может действительно это обеспечить. Имея лидерские позиции в такой энергетике и развивая нашу атомную генерацию, а также водородную энергетику, мы будем способны обеспечить потребности Украины, а в мирное время – и Европу", - сказал он.

Зеленский назвал это историческим усилением роли Украины в Европе.

"Мы можем, а значит должны стать одним из гарантов европейской энергобезопасности. И это - задача, задача на завтра. А сегодня мы должны пройти и мы обязательно пройдем эту зиму", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что российские удары ракетами и дронами по энергетике и энергоснабжению украинцев – это явный вызов не только для Украины.

"Когда террор бьет по цивилизованности жизни, мир может встать на защиту и цивилизованности, и жизни. Мы делаем все именно для этого", - добавил Зеленский.

Восстановление энергетических объектов в Украине

Ранее Зеленский заявлял, что Украине нужно не менее 1,5 млрд евро на поверхностное восстановление энергетических объектов.

Кроме того, по словам президента, Украина в партнерстве с США планирует разработать малые модульные реакторы, которые помогут поддерживать энергетическую систему страны.

Соединенные Штаты Америки продолжат работать с партнерами над ремонтом, заменой и защитой энергетической инфраструктуры Украины.