Энергосистема в плановом режиме возобновляет нормальную работу.

Ракетная атака российских войск 29 декабря не ухудшила дефицит мощности в энергосистеме Украины.

"По состоянию на 30 декабря в энергосистеме дефицит мощности находится на том же уровне, что и до 10-й массированной ракетной атаки россиян. Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра "Укрэнерго" последствия повреждений имели значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем того ожидал враг", - сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

Отмечается, что энергосистема в плановом режиме возобновляет нормальную работу. Продолжается набор мощности генерацией.

Видео дня

"В то же время вследствие попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений", - добавили в энергокомпании.

До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.

Ракетная атака России 29 декабря - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, утром 29 декабря российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также наблюдалась высокая активность тактической авиации оккупантов.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате последней ракетной атаки российских оккупантов в Украине повреждены некоторые объекты генерации и электросети.

Несколько взрывов прогремело в столице. По данным Киевской городской военной администрации, в городе работала система противовоздушной обороны. В воздушном пространстве столицы было зафиксировано 16 ракет, все они были уничтожены ПВО.

После ракетной атаки 40% потребителей столицы остались без света.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 29 декабря сообщал, что Силы противовоздушной обороны Украины во время той атаки уничтожили 54 ракеты из более чем 69, выпущенных российскими оккупантами по Украине.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по Украине 85 ракетных и 35 авиационных ударов.