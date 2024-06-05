"Нафтогаз" накапливает топливо в своих подземных хранилищах газа быстрее, чем в прошлом году.

За первые 5 месяцев года специалисты АО "Укргаздобыча" (входит в состав НАК "Нафтогаз Украины") запустили 36 новых скважин, 11 из которых являются высокодебитными, то есть дают более 100 тыс. куб. м газа в сутки. Об этом сообщает официальный сайт компании "Нафтогаз".

"Наша добыча за первые пять месяцев 2024 года выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в официальном заявлении.

По словам главы "Группы Нафтогаз" Алексея Чернышова, этот результат очень важен: сейчас украинские специалисты стремятся сохранить темпы и выйти на увеличение добычи по итогам 2024-го.

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С учетом того, что рабочие "Укргаздобычи" наращивают показатели, в "Нафтогазе" планируют обеспечить потребности украинцев газом внутренней добычи.

Сообщалось, что в этом году "Группа Нафтогаз" накапливает топливо в своих ПХГ (подземные хранилища газа) быстрее, чем в 2023-м: по состоянию на конец мая закачки на 0,33 млрд куб. м превышали показатели аналогичного периода прошлого года.

Добыча газа – что стоит знать

Ранее стало известно, что во время прошлого отопительного сезона Украина впервые использовала только собственный газ, при этом по состоянию на конец января в хранилищах находилось около 10 млрд куб. м газа.

При этом еще в конце года Алексей Чернышов заявил, что в течение 2023-го собственная добыча природного газа увеличилась на 7%. По словам чиновника, она сосредоточена преимущественно в Харьковской и Полтавской областях.

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