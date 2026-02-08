Риск остаться без тепла: эксперт объяснил, почему надежда на ремонт ТЭЦ - это ошибка

Украина рискует войти в следующий отопительный сезон с дефицитом генерации, поскольку восстановить разрушенные ТЭЦ за полгода практически невозможно.

Украина рискует не успеть полностью восстановить разрушенные российскими атаками ТЭЦ до начала следующего отопительного сезона. Процесс требует миллиардных вложений и значительного времени, к тому же сохраняется угроза повторных ударов, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По словам эксперта в эфире "Киев24", вкладывание огромных средств в старые объекты сейчас под вопросом. "Нужно думать, что делать на следующую зиму: или восстанавливать те ТЭЦ, которые разрушены. Но если мы в них снова огромные средства вложим, мы их не восстановим к следующему осенне-зимнему периоду в полной мере, потому что это значительное время, значительные средства, это миллиарды. И опять же, а где гарантия, что не прилетит новая ракета или новый дрон?", – отметил Омельченко.

Он считает, что государству и местным властям необходимо сфокусироваться на строительстве распределенной генерации, которую сложнее уничтожить.

"Например, когенерационные установки, там, мини-котельные, наверное, аккумуляторы большие тепловой энергии – имеется в виду energy storage, тепловые насосы, солнечные панели вместе с energy storage", – перечислил он варианты.

Однако Омельченко подчеркнул, что никакие новые установки не спасут, если тепло будет уходить в воздух через холодные стены. "Это не будет эффективно работать, если не будут заниматься утеплением помещений, то есть тотальной термомодернизацией помещений", – резюмировал эксперт.

Ранее УНИАН сообщал, что все АЭС в Украине были вынужденно разгружены. "Что касается ядерной безопасности, могу профессионально подтвердить, что в имеющихся проектах блоков она обеспечена на высоком уровне при любых сетевых условиях", - сказал журналистам эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский.

Кроме того, мы также рассказывали, что в Киеве свет будут давать по 1,5-2 часа в сутки. "Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми", – говорится в сообщении энергетиков.

