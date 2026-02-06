Дарницкая ТЭЦ 'выпала': эксперт объяснил, за счет чего Киев получает свет и тепло

Одна из столичных ТЭЦ в ближайшие месяцы не сможет подавать отопление, отметил эксперт.

Киев в настоящее время получает электрическую энергию за счет внешних высоковольтных линий. Теплоснабжение в столице обеспечивают две теплоэлектроцентрали и десятки котельных, рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью УНИАН.

"Электричество получают за счет внешних высоковольтных линий, которые ограничены в своих возможностях. А тепло за счет ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и тех 187 котельных, которые сейчас работают в Киеве", - сказал Харченко.

По его словам, Дарницкая ТЭЦ в ближайшие месяцы не сможет подавать отопление, а вот ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 работают и подают тепло, хотя и не на полную мощность

"В межотопительный сезон нужно будет провести огромную работу, чтобы их привести в порядок. И, возможно, если удастся, то восстановить частично и генерирующие электрические мощности, которые очень нужны для стабилизации энергоснабжения в Киеве", - подчеркнул эксперт.

Ситуация в энергетике Украины - главные новости

В ночь на 3 февраля россияне атаковали столицу баллистикой и дронами. В результате вражеской атаки два района Киева остались без отопления.

5 февраля первый заместитель председателя энергетического комитета парламента Алексей Кучеренко сообщил, что на время ремонта Дарницкой ТЭЦ Дарницкий и Днепровский районы Киева останутся без тепла, но часть домов потенциально могут переключить на отопление из других источников.

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ понадобится не менее двух месяцев при условии, что страна-агрессор не атакует снова.

