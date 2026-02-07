Сотни миллионов евро: эксперт рассказал, как быстро можно построить новую ТЭЦ в Киеве

Современная теплоэлектроцентраль будет защищена от российских атак.

Киевские ТЭЦ-6 на Троещине и ТЭЦ-4 на Дарнице понесли значительные повреждения в результате вражеских обстрелов и перестали в полной мере обеспечивать теплом жителей столицы.

Для того, чтобы построить новую теплоэлектроцентраль, которая будет достаточно защищена от российских атак, нужно несколько лет и до 600 миллионов евро.

Об этом в эфире Киев24 сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Речь идет о больших средствах и как минимум 3-4 года для того, чтобы это сделать. К сожалению, быстрее невозможно - это большой технический проект. Поставка оборудования, финансирование - все это нужно решать. Новая ТЭЦ, по моим оценкам, обойдется в 450-600 миллионов евро. Но она будет защищена, современна и качественно и в полной мере обеспечит все дома и теплом, и электричеством", - говорит Харченко.

Продолжительность и дороговизну проекта специалист объясняет необходимостью сделать энергообъект устойчивым к атакам оккупантов. Старые ТЭЦ, по его словам, эффективно защитить от обстрелов было невозможно.

"Нужно строить действительно новую современную мощную ТЭЦ в буквальном смысле слова в бронированной защите. То есть защите второго уровня, которая очень хорошо себя показывает сейчас - там, где она построена на высоковольтных подстанциях. И если ту старую ТЭЦ такой защитой закрыть было невозможно технически, то новые современные типы оборудования мы вполне способны защитить. Уже понятно, как это делать и какие технические решения можно применить", - уверяет Харченко.

Сейчас на поврежденных ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6 продолжаются аварийно-ремонтные работы.

Состояние энергосистемы Киева - главные новости

В ночь на 3 февраля российские оккупанты сознательно нанесли масштабный удар по объектам теплогенерации в восьми областях Украины. В результате атаки Дарницкая ТЭЦ-4 на левом берегу Киева временно остановила свою работу. Масштабы ее разрушений обнародовал первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль.

Сейчас состояние столичной энергосистемы крайне сложное. Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев описал катастрофу в энергетике Киева и предупредил, что киевляне до конца зимы могут получать до 6 часов света в сутки. Ключевые узлы передачи электроэнергии разрушены, поэтому Киев не может получать ее извне, отмечает он.

