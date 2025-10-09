Также произошел пожар в жилых домах, 30 тыс. абонентов остались без света.

Ночью 9 октября российская армия нанесла по Одесской области дроновой удар - в одном из портов загорелся пожар, есть пострадавшие.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога продолжалась ночью несколько часов. В Одессе были слышны взрывы, жители пригорода в соцсетях писали, что также слышат, что слышат, как работает ПВО. Мониторинговые каналы сообщали, что "Шахеды" заходят с моря, "кружат" над разными районами. Впоследствии очевидцы заявили, что видят "большие пожары".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в ночь с 8 на 9 октября вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками Одесский район. В городе Черноморск в результате массированного вражеского обстрела повреждены объекты электроэнергетики, а также объекты на территории порта. Из-за обстрела и возгорания повреждены шесть частных домов рядом. Без света остаются четыре населенных пункта. По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, ранены 5 человек, они находятся в больнице. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Впоследствии в прокуратуре УНИАН уточнили, что пострадавшим - 33, 58, 51, 54 и 68 лет.

Об атаке на город Черноморск сообщил его мэр Василий Гуляев. По его словам, сейчас критическая инфраструктура работает на генераторах, электроснабжение в громаде отсутствует, исключение - село Бурлачья Балка.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, в результате атаки дронов вспыхнули два жилых дома, административное здание автозаправочной станции. Также произошел масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры - горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами.

Всего в ликвидации пожаров приняли участие 83 спасателя, привлечено 18 единиц пожарной техники и пожарный робот, а также от добровольцев - 4 человека и пожарное авто.

По уточненным данным начальника Одесской ОГА Олега Кипера, большинство вражеских целей уничтожено силами ПВО, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур.

"В результате атаки возникли пожары в двух частных домах, административном здании АЗС и порта. Еще 4 частных дома повреждены.... Без электроснабжения осталось более 30 тыс. абонентов", - сообщил чиновник.

По его данным, подразделения ГСЧС и аварийные службы пока еще ликвидируют последствия.

Атаки по Одесской области

Напомним, в конце сентября Россия атаковала дронами железнодорожную инфраструктуру Одесской области, в результате чего произошли повреждения. Обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров. Из-за атаки все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Ряд рейсов задержался в пути. В частности, поезд сообщением Одесса-Главная - Киев-Пассажирский опоздал почти на 4 часа, а в обратном направлении Киев-Пассажирский - Одесса-Главная на 3 часа.

