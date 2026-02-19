В Иране ремонтируют военные объекты из-за угроз США: The Independent рассказало подробности

США угрожают военными действиями в случае провала переговоров.

По словам экспертов, спутниковые снимки показывают, что Иран недавно построил бетонный щит над новым военным объектом и покрыл его землей, сообщает The Independent.

Сообщается, что эти работы ведутся на месте, которое в 2024 году было атаковано Израилем на фоне напряженных отношений с США.

Издание, ссылаясь на снимки, указывает на то, что Иран закопал входы в туннели на ядерном объекте, который был бомбардирован США во время 12-дневной войны Израиля в 2025 году.

Видео дня

Кроме того, он укрепил входы в туннели вблизи другого объекта и отремонтировал ракетные базы, которые были повреждены во время конфликта.

В статье говорится, что эти действия дают представление о деятельности Ирана на объектах, имеющих ключевое значение для напряженных отношений с Израилем и США, в то время как Вашингтон стремится договориться с Тегераном о ядерной программе. Отмечается, что США угрожают военными действиями в случае провала переговоров.

Военный комплекс "Парчин"

Издание объясняет, что западные спецслужбы связывают чрезвычайно важный военный комплекс "Парчин", расположенный в 30 км к юго-востоку от Тегерана, с вероятными испытаниями ядерной бомбы, проведенными более двух десятилетий назад.

Примечательно, что Тегеран отрицает эти обвинения и утверждает, что не намерен разрабатывать атомное оружие.

Как сообщалось, Израиль нанес удар по Парчину в октябре 2024 года. Спутниковые снимки, сделанные до и после удара, свидетельствуют о значительных повреждениях прямоугольного здания. Добавляется, что на снимках от 6 ноября 2024 года видно, что здание находится на реконструкции.

В публикации подчеркивается, что снимки уже от 12 октября 2025 года показывают развитие объекта. В частности, на фотографиях виден каркас нового сооружения и два меньших сооружения, прилегающих к нему. На фото от 14 ноября уже можно увидеть металлическую крышу, покрывающую большое сооружение.

Однако снимки за 13 декабря прошлого года показывают, что объект частично покрыт. Более того, до 16 февраля текущего года его вообще не видно, поскольку, по словам экспертов, он скрыт бетонным сооружением.

Издание отметило, что Институт науки и международной безопасности (ISIS) в своем анализе спутниковых снимков от 22 января 2026 года указал на прогресс в строительстве "бетонного саркофага" вокруг новопостроенного объекта на этой площадке, который он идентифицировал как Талеган 2.

В ноябре ISIS сообщал, что на снимках видно "продолжающееся строительство и наличие объекта, похожего на длинную цилиндрическую камеру, возможно, контейнер для хранения взрывчатых веществ, длиной примерно 36 метров и диаметром 12 метров, расположенный внутри здания".

"Высоковизрывные контейнеры имеют решающее значение для разработки ядерного оружия, но также могут использоваться во многих других процессах разработки обычного оружия", – отмечают в ISIS.

Судебный аналитик изображений из Contested Ground предположил, что крыша имела оттенок, похожий на окружающую территорию. Он не исключает, что ее покрыли грязью, чтобы скрыть цвет бетона.

"Затягивание переговоров имеет свои преимущества: в течение последних двух-трех недель Иран был занят сокрытием нового объекта Taleghan 2 ... Есть больше грунта, и объект может вскоре стать полностью неузнаваемым бункером, что обеспечит значительную защиту от воздушных ударов", - написал в соцсети Х основатель ISIS Дэвид Олбрайт.

Ядерный комплекс в Исфахане

Издание напомнило, что комплекс в Исфахане является одним из трех иранских заводов по обогащению урана, которые были бомбардированы США в июне. Кроме объектов, входящих в ядерный топливный цикл, в Исфахане есть подземная зона, где, по словам дипломатов, хранится значительная часть обогащенного урана Ирана.

Спутниковые снимки, сделанные в конце января, показали новые попытки закопать два входа в туннель на территории комплекса, о чем 29 января сообщал ISIS.

Туннельный комплекс в Натанге

ISIS сообщал, что спутниковые снимки указывают на продолжающиеся с 10 февраля работы по "укреплению и усилению обороны" двух входов в туннельный комплекс под горой, расположенной примерно в 2 км от Натанза – места, где находятся два других завода Ирана по обогащению урана.

Ракетная база Шираз

По данным израильской организации Alma Research and Education Center, эта база, расположенная примерно в 10 км к югу от города Шираз на юге Ирана, является одной из 25 основных баз, способных запускать баллистические ракеты средней дальности.

В организации напомнили, что во время прошлогодней войны объект получил незначительные повреждения над землей.

Сравнение снимков, сделанных 3 июля 2025 года и 30 января 2026 года, показывает работы по восстановлению и очистке главного логистического и, вероятно, командного комплекса на базе.

Ракетная база в Куме

По данным Alma, эта база, расположенная примерно в 40 км к северу от города Кум, получила умеренные повреждения над землей.

Сравнение снимков, сделанных между 16 июля 2025 года и 1 февраля текущего года, показывает новую крышу над поврежденным зданием.

США и Иран: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает смену режима в Иране. Глава Белого дома считает, что скоро на Ближнем Востоке появится "огромная сила", поскольку Пентагон отправил в регион второй авианосец. Трамп не сообщил, кто, по его мнению, должен прийти к власти в Иране, но отметил, что "такие люди есть". В США хотят, чтобы ядерные переговоры с Ираном также охватывали его баллистические ракеты, поддержку вооруженных группировок в регионе и отношение к иранскому народу.

Также мы писали, что два американских чиновника рассказали Reuters, что армия США разрабатывает сценарии возможных длительных операций против Ирана, если такой приказ даст президент США Дональд Трамп. Агентство отметило, что речь идет о потенциальных боевых действиях, которые могут длиться неделями. По словам американских чиновников, речь идет о более сложном и масштабном сценарии. Примечательно, что Иран ранее предупреждал, что в случае ударов по его территории сможет атаковать любую американскую военную базу в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: