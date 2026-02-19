Угроза войны между США и Ираном рекордно разогнала цены на нефть

Некоторые аналитики считают войну США и Ирана маловероятной.

Цены на нефть в четверг, 19 февраля, продолжают расти после подорожания более чем на 4% 18 февраля. Этому способствуют усиление военной активности США и Ирана в ключевом нефтедобывающем регионе мира и увеличение вероятности боевых действий Вашингтона против Тегерана, сообщает Reuters.

По данным портала investing, по состоянию на 12:22 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 76 центов - до 71,11 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI торговалась по 65,8 доллара за "бочку", прибавив 75 центов.

"Цены на нефть растут, поскольку рынок все больше обеспокоен возможностью немедленных действий США против Ирана", - отметили аналитики ING.

Видео дня

Эксперты объясняют, что участники рынка обеспокоены не только из-за потенциальных перебоев с поставками иранской нефти, но и сырья из других стран Персидского залива, поскольку оно поставляется через Ормузский пролив, который контролируется Ираном. В целом, через пролив транспортируется до 20% мировых поставок нефти.

В то же время Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ отмечает, что страна закрыла Ормузский пролив на несколько часов 18 февраля, не уточняя, было ли возобновлено судоходство. Кроме того, Иран выпустил сообщение для авиаперсонала (NOTAM) о том, что планирует запустить ракеты в районах на юге страны в четверг с 03:30 до 13:30 по Гринвичу (1:30-11:30 по киевскому времени).

В то же время США развернули военные корабли вблизи Ирана, а вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон взвешивает, продолжать ли дипломатические отношения с Тегераном или выбрать "другой вариант". Однако некоторые аналитики считают вооруженный конфликт, на данный момент, маловероятным.

"Напряженность между Вашингтоном и Тегераном остается высокой, но преобладает мнение, что полномасштабный вооруженный конфликт маловероятен, что побуждает к выжидательной позиции", – отметил главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава.

Он объясняет, что президент США Дональд Трамп не хочет резкого роста цен на нефть.

"Даже если военные действия состоятся, то они, вероятно, ограничатся краткосрочными воздушными ударами", – добавил эксперт.

В то же время Bloomberg отмечает, что вторжение США в Иран может произойти раньше, чем прогнозировалось. Издание добавляет, что скачок цен на нефть более чем на 4% – рекордный с октября 2025 года.

Ситуация вокруг Ирана - последние новости

Агентство Reuters сообщало, что армия США готовится к потенциально недельным военным операциям против Ирана. В частности, Пентагон объявил об отправке на Ближний Восток дополнительного авианосца, а также тысяч военнослужащих, истребителей и ракетных эсминцев.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает смену режима в Иране.

Вас также могут заинтересовать новости: