Объем поставок из портов Балтийского моря достиг максимума за почти 10 месяцев.

Экспорт нефти из России достиг максимального уровня за месяц благодаря резкому увеличению еженедельных поставок, которое совпало с резким снижением объемов переработки нефти на заводах. Увеличение произошло перед тем, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти, если Москва не заключит мир с Украиной.

Согласно данным Bloomberg, по состоянию на 13 июля за четыре недели средний объем морских поставок нефти составил 3,23 млн баррелей в сутки, что на 3% больше, чем по состоянию на 6 июля.

В первые девять дней июля российские нефтеперерабатывающие заводы переработали чуть более 5 млн баррелей сырой нефти в сутки, что примерно на 300 000 баррелей меньше, чем месяцем ранее, поскольку несколько крупных заводов проводили сезонное техническое обслуживание. Это, вероятно, позволило высвободить больше сырой нефти для экспорта. Добыча нефти в стране также постепенно растет в связи с ослаблением ограничений на добычу со стороны группы ОПЕК+. В июне объемы выросли примерно на 40 000 баррелей в день.

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Еженедельные поставки подскочили до максимума за пять недель, увеличившись примерно на 360 000 баррелей в день и достигнув максимального уровня с первой недели июня. Балтийские терминалы Приморск и Усть-Луга обработали наибольшее количество танкеров с сентября 2024 года.

Добыча и экспорт нефти - последние новости

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) договорилась о повышении добычи на 548 000 баррелей в день в августе. Это решение отменяет почти все добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые были введены группой.

При этом поставки российской нефти упали до самого низкого уровня с февраля. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов росла быстрее, чем производство, что привело к сокращению экспорта.

По данным Международного энергетического агентства, в России ухудшается ситуация с экспортом сырой нефти и нефтепродуктов, что ставит под сомнение способность Москвы поддерживать производственные мощности.

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