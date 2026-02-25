Уиткофф заявил, при каких условиях Украина и РФ могут заключить мирное соглашение

Спецпосланник Трампа заверил, что переговорная команда стремится "сделать все возможное" для прогресса в мирных переговорах.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подчеркнул, что не может быть никакого мирного соглашения, пока украинцы не будут уверены, что конфликт не повторится снова, сообщает Интерфакс-Украина.

Уиткофф отметил, что протоколы безопасности разработаны для того, чтобы у украинцев было сильное ощущение, что они смогут жить в мире.

"Наша политика заключается в том, что мирного соглашения не может быть, пока украинский народ не будет твердо убежден, что это никогда не повторится. И наши протоколы безопасности разработаны для того, чтобы люди имели сильное ощущение, что они смогут жить в мире, иметь жизнь для своих детей, не иметь такого насилия между двумя странами, и что этот конфликт никогда больше не повторится", - поделился спецпосланник Трампа.

Видео дня

Он подчеркнул, что именно это является основой и предпосылкой этих гарантий безопасности. Уиткофф заверил, что переговорная команда стремится "сделать все возможное" для прогресса в мирных переговорах.

"На столе есть много креативных идей, которые я сегодня не буду обсуждать, потому что это, вероятно, было бы неуместно, но это вещи, которые никогда раньше не обсуждались, и они умные, обоснованные и рациональные, и то, что они не работают, не означает, что мы не продолжаем пытаться. Поэтому я могу сказать... всем присутствующим и украинскому народу, что это действительно важно для нас. Нам не все равно", - подчеркнул он.

Виткофф о мирных переговорах

Ранее УНИАН сообщал, что спецпосланник президента США заявил, что российский президент Владимир Путин во время личных встреч был с ним "откровенным" в отношении войны против Украины. В частности, Уиткофф добавил, что глава Кремля рассказал ему о своих "красных линиях". По словам спецпосланника Трампа, на него нападают из-за того, что он 8 раз встречался с Путиным. Однако он считает, что эти встречи были необходимы для достижения потенциальной договоренности о прекращении войны в Украине.

Также мы писали, что Уиткофф высказал мнение, что ни Украина, ни Россия не хотят воевать друг с другом, но заключение мирного соглашения пока затягивается. По словам спецпосланца Трампа, на уровне руководства обеих стран "трудно завершить заключение соглашения". Именно поэтому, добавил он, быстрого прекращения боевых действий не происходит. В то же время, Уиткофф поделился, что рассчитывает на хорошие новости по Украине и РФ уже в ближайшие недели.

Вас также могут заинтересовать новости: