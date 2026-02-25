Уиткофф заявил, при каких условиях Украина и РФ могут заключить мирное соглашение

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подчеркнул, что не может быть никакого мирного соглашения, пока украинцы не будут уверены, что конфликт не повторится снова, сообщает Интерфакс-Украина.

Уиткофф отметил, что протоколы безопасности разработаны для того, чтобы у украинцев было сильное ощущение, что они смогут жить в мире.

"Наша политика заключается в том, что мирного соглашения не может быть, пока украинский народ не будет твердо убежден, что это никогда не повторится. И наши протоколы безопасности разработаны для того, чтобы люди имели сильное ощущение, что они смогут жить в мире, иметь жизнь для своих детей, не иметь такого насилия между двумя странами, и что этот конфликт никогда больше не повторится", - поделился спецпосланник Трампа.

Он подчеркнул, что именно это является основой и предпосылкой этих гарантий безопасности. Уиткофф заверил, что переговорная команда стремится "сделать все возможное" для прогресса в мирных переговорах.

"На столе есть много креативных идей, которые я сегодня не буду обсуждать, потому что это, вероятно, было бы неуместно, но это вещи, которые никогда раньше не обсуждались, и они умные, обоснованные и рациональные, и то, что они не работают, не означает, что мы не продолжаем пытаться. Поэтому я могу сказать... всем присутствующим и украинскому народу, что это действительно важно для нас. Нам не все равно", - подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что спецпосланник президента США заявил, что российский президент Владимир Путин во время личных встреч был с ним "откровенным" в отношении войны против Украины. В частности, Уиткофф добавил, что глава Кремля рассказал ему о своих "красных линиях". По словам спецпосланника Трампа, на него нападают из-за того, что он 8 раз встречался с Путиным. Однако он считает, что эти встречи были необходимы для достижения потенциальной договоренности о прекращении войны в Украине.

Также мы писали, что Уиткофф высказал мнение, что ни Украина, ни Россия не хотят воевать друг с другом, но заключение мирного соглашения пока затягивается. По словам спецпосланца Трампа, на уровне руководства обеих стран "трудно завершить заключение соглашения". Именно поэтому, добавил он, быстрого прекращения боевых действий не происходит. В то же время, Уиткофф поделился, что рассчитывает на хорошие новости по Украине и РФ уже в ближайшие недели.

