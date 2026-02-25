Одного из самых влиятельных наркобаронов в мире удалось найти в Мексике благодаря любовнице, - NYP

Сотрудникам разведки удалось установить, что женщину отвезли в Тапальпу, горный курорт в штате Халиско, где находился Эль Менчо.

Официальные лица сообщили, что самый известный босс мексиканского картеля был найден и убит после того, как спецслужбы смогли отследить одну из его любовниц в его уединенном курортном комплексе, сообщает The New York Post.

Как отмечает издание, министр обороны Мексики Рикардо Тревилла заявил, что перед воскресным рейдом агенты идентифицировали мужчину, близкого к подруге босса картеля "Новое поколение Халиско" Немесио "Эль Менчо" Осегера Сервантеса.

Добавляется, что Тревилла рассказал журналистам, что сотрудникам разведки удалось установить, что женщину отвезли в Тапальпу, горный курорт в штате Халиско, где находились Осегера и его люди.

Видео дня

В статье говорится, что хотя девушка впоследствии и покинула курорт, Эль Менчо и его люди остались забаррикадированными в комплексе, когда мексиканские военные развернули свои специальные силы, чтобы их вывести.

Как только войска вошли на территорию комплекса Осегеры, вооруженные мужчины открыли огонь по солдатам. Издание рассказало, что произошла не только перестрелка, но и погоня в лесу, расположенном недалеко от курорта.

Приводятся данные, что в результате этих событий погибли четверо членов картеля. Кроме этого, трое других получили тяжелые ранения и скончались во время транспортировки в больницу в Мехико, среди них был и Осегера.

Издание отметило, что чиновники не назвали имена девушки и мужчины, которые помогли им добраться до порога короля мексиканского подпольного мира.

В публикации рассказывается, что Осегера был женат на Розалинде Гонсалес Валенсия до их развода в 2018 году. Примечательно, что его бывшую жену в 2025 году освободили из тюрьмы после отбытия двухлетнего срока по обвинению в отмывании денег.

Издание сообщает, что Тревилла приветствовал успешную операцию, в ходе которой Мексика задействовала свою армию, воздушные силы и элитную национальную гвардию, специально обученную для борьбы с картелями.

"Процесс сбора разведданных является очень сложным", - отметил он.

В статье отмечается, что убийство Эль Менчо спровоцировало картели на насильственное восстание в нескольких штатах Мексики. Тревилла поделился, что в результате противостояния погибли 25 членов Национальной гвардии.

Кроме того, министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч заявил, что наркокартели совершили "27 подлых нападений на власти в Халиско". Он добавил, что в результате было убито 30 членов картеля.

Трамп угрожал Мексике

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле высказался с угрозами в адрес Мексики и ее президента Клаудии Штейнбаум. Как заявил Трамп, Мексикой "управляют картели" и с этим "нужно что-то делать". Глава Белого дома Трамп добавил, что якобы уже предлагал Штейнбаум ликвидировать картели, однако она отказалась. Он отметил, что президент Мексики их боится. Президент США привел данные, что США "потеряли 300 тысяч человек" от наркотиков, поступающих с мексиканской территории.

Также мы писали, что свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого США вывезли из страны в рамках спецоперации, на первом судебном заседании в Нью-Йорке, США отрицал свою вину. Его обвиняют в "предоставлении правоохранительного прикрытия и логистической поддержки" наркоторговцам и содействии перелетам под дипломатическим прикрытием для возвращения доходов от наркотиков из Мексики в Венесуэлу. Известно, что следующее слушание по делу состоится 17 марта.

