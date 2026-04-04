В Армении поставили России ультиматум касательно ОДКБ

В Ереване решили показать, что теперь они диктуют условия в двусторонних отношениях, а не Россия.

Армения окончательно выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если Россия повысит цены на газ для этой страны. Об этом заявил на брифинге спикер армянского парламента Ален Симонян, пишет News.am.

"Обсуждения цен на газ ведутся уже много лет, и если будет принято такое решение, Армения примет своё решение и выйдет как из ОДКБ, так и из ЕАЭС", – заявил он.

Симонян высказал надежду, что ситуация не дойдет до этого и сослался на "очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор" между лидерами Армении и России, состоявшийся на днях.

Видео дня

"Мы ничего не делали против России, ничего не делаем и ничего не будем делать, но в то же время будем защищать интересы Республики Армения", – добавил парламентарий.

Путин намекнул на подорожание газа для Армении

1 апреля во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном российский диктатор Владимир Путин намекнул, что может повысить цены на газ для Еревана, если тот продолжит сближение с Европой.

"На сегодняшний день, вы знаете, цены на энергоносители, на газ, скажем, в Европе где-то зашкаливают за $600 за 1 тыс. куб. Россия продает газ Армении за $177,5 за 1 тыс. куб. Разница большая", - сказал Путин.

Эта слабо завуалированная угроза прозвучала в контексте более широкого обсуждения Путиным и Пашиняном внешней политики Армении, которая в последнее время значительно отдалилась от России и начала сближаться с Европой.

Вас также могут заинтересовать новости: