Цены на топливо в Украине занижены: эксперт прогнозирует новую волну подорожания на АЗС

Государственная компания "Укрнафта" продает дизель дешевле оптовых цен, отметил эксперт.

Бензин и дизельное топливо на украинских АЗС в течение текущей недели может подорожать на 3 гривни, если "Укрнафта", которая определяет динамику розничных цен на рынке, повысит цены на своих заправках. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

"Ожидаем повышения цен. Я думаю, "Укрнафта" на этой неделе сделает где-то три шага вперед, и рынок вырастет на три гривни. Сейчас все идут за ними. Работают в минус… "Укрнафта" рулит на рынке", – отметил эксперт.

Он убежден, что нынешняя стоимость топлива в сетях АЗС занижена.

"Таких цен уже не должно быть. Учитывая нынешние котировки газойля и цены на нефть, стоимость бензина и дизеля занижена. Продолжается искусственная манипуляция ценой за счет государственного предприятия "Укрнафта", которое в конце года покажет существенный минус. То есть происходит государственное субсидирование (стоимости топлива, – УНИАН)", – отметил Леушкин.

По его словам, на сегодняшний день, исходя из нынешних оптовых цен на дизель в более чем 80 гривень за литр и прибыльности сетей, стоимость дизельного топлива на АЗС OKKO должна составлять 95 гривень.

"А они торгуют по 88 гривень, то есть на 7 гривень меньше, чем они хотели бы и стремятся, поскольку "Укрнафта" сдерживает цены, и они вынуждены заниматься демпингом… У всех сетей АЗС упали продажи топлива из-за того, что водители перешли на "Укрнафту", поскольку государственная компания держит низкую цену на топливо, которая является убыточной", – отметил эксперт, добавив, что в непремиальных сетях дизель должен стоить около 90 гривень за литр.

Леушкин пояснил, что литр дизеля на "Укрнафте" стоит 82 гривни, что ниже оптовой цены. Он добавил, что стоимость бензина, учитывая оптовые цены в 65-67 гривень за литр, должна была бы вырасти до почти 80 гривень за литр на премиальных АЗС и 75 гривень за литр – на обычных.

Ситуация в Иране и цены на топливо в Украине – последние новости

Цены на нефть возобновили рост. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае превысила 115 долларов за баррель.

Между тем, на украинских АЗС в конце прошлой рабочей недели средняя стоимость бензина марки А-95 снизилась на 53 копейки – до 74,89 грн/л. Обычный 95-й в последний рабочий день прошлой недели подешевел на 12 копеек – до 71,73 грн за литр.

Вас также могут заинтересовать новости: