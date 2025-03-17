Среди объектов, подвергшихся ударам, были дома лидеров хуситов, проживающих в столице.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении "решительных и мощных" ударов США по повстанцам-хуситам в Йемене. Как пишет The Wall Street Journal, он заявил, что "ад обрушится", чтобы противостоять операциям повстанцев. По словам Трампа, удары будут продолжаться, пока хуситы не прекратят нападения на морские суда у побережья.

Также на странице Белого дома в Х опубликовано фото Трампа, который лично наблюдал за нанесением ударов.

"Президент Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить американские судоходные активы и сдержать террористические угрозы", - говорится в сообщении.

По сообщениям местных жителей, в субботу в окрестностях столицы Сана прогремели взрывы. Представитель министерства здравоохранения заявил, что по меньшей мере 31 мирный житель был убит и 101 ранен в субботу.

Отмечается, что среди объектов, подвергшихся ударам, были дома лидеров хуситов, проживающих в столице. Удары были нанесены по городу Саада, где базируются хуситы, и по району Сана в Джерафе.

При этом американские военные чиновники назвали субботние удары началом продолжительной кампании против повстанческой группировки.

В ходе операции были нанесены "высокоточные удары по поддерживаемым Ираном целям хути по всему Йемену для защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства", - говорится в сообщении Центрального командования США в X.

По словам двух собеседников издания, нынешняя волна ударов преследует три цели.

В краткосрочной перспективе она направлена на ракетные установки хуситов, которые перебрасываются к побережью для подготовки к новым атакам на морские суда. Также удары наносятся по руководству хуситов. И, наконец, удары дают понять Ирану, что он может стать следующим и какой военный потенциал и мощь могут быть задействованы, отмечают источники.

Напомним, 15 марта Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что отдал приказ нанести удар по хуситам в Йемене, которые ведут "непрерывную кампанию пиратства, насилия и террора" против американских и других судов, самолетов и беспилотников.

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