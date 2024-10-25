Эти обстрелы привели к еще большей дестабилизации региона.

Россия передавала йеменским хуситам целевые спутниковые данные для наведения ракет и дронов по кораблям в Красном море, где проходит "главная артерия мировой торговли".

Как пишет The Wall Street Journal, атаки на суда, в том числе коммерческие, в этой акватории на Ближнем Востоке со стороны боевиков-хуситов в Йемене продолжаются с конца прошлого года. Это привело к еще большей дестабилизации региона.

"Хуситы, которые начали свои нападения в конце прошлого года из-за войны в Газе, в конце концов начали использовать российские спутниковые данные, когда они увеличивали свои удары", - рассказали двое европейских чиновников по вопросам обороны и лицо, осведомленное в этом вопросе.

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В издании отметили, что информацию йеменским боевикам-хуситам Россия передавала через членов иранского Корпуса стражей Исламской революции.

Один из источников уточнил, что эти члены КСИР Ирана "были включены в хуситов в Йемене".

Атаки хуситов в море и реакция мира

Ранее УНИАН писал, что в Красном море йеменские хуситы атаковали два танкера, один из которых направлялся из РФ в Китай. Судно атаковали с помощью водных средств и баллистической ракеты.

Также журналисты заявляли, что Россия готовилась поставить ракеты и другое военное оборудование повстанцам-хуситам в Йемене, но в окончательный момент отказалась от этого на фоне закулисных усилий США и Саудовской Аравии.

В августе The Telegraph отмечало, что усилия США по обузданию хуситов в Красном море провалились

Однако в 17 октября сообщалось, что американские бомбардировщики-невидимки B-2 нанесли удары по объектам хранения оружия, связанные с повстанцами-хуситами в Йемене.

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