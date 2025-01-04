Взрыв должен стать "звонком для пробуждения", написал Мэтью Ливелсбергер.

Американский солдат Мэтью Ливелсбергер, который погиб 1 января от взрыва в Tesla Cybertruck возле отеля в Лас-Вегасе, США, оставил записи, в которых говорится, что взрыв должен стать "звонком для пробуждения" и что это не был теракт. Об этом пишет The Associated Press.

37-летний Ливелсбергер написал, что ему нужно "очистить" свой разум "от братьев", которых он потерял, и "освободить себя от бремени жизней", которые он забрал.

"Это не был теракт, это был тревожный звонок. Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Какой лучший способ донести свою точку зрения, чем трюк с фейерверками и взрывчаткой", - написал Ливелсбергер.

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В записях Ливелсбергера есть информация на политические темы, в них говорится об общественных проблемах, внутренних и международных проблемах, в том числе и о войне в Украине. В одной из записей он сказал, что США "смертельно больны и направляются к краху".

По словам помощника шерифа Дори Корена, инженеры Tesla получить данные с Cybertruck, однако еще не все они проанализированы.

"У нас еще есть большой объем данных, который нужно просмотреть. Есть тысячи, если не миллионы видео, фотографий, документов, веб-истории и всего остального, что нужно проанализировать", - сказал Корен.

Представители правоохранительных органов считают, что Ливелсбергер не имел зла в отношении избранного президента Дональда Трампа. В одной из заметок, которые он оставил, он сказал, что стране необходимо "сплотиться" вокруг Трампа и генерального директора Tesla Илона Маска.

"Хотя этот инцидент является более публичным и более сенсационным, чем обычно, в конце концов, похоже, что это трагический случай самоубийства с участием ветерана боевых действий с большими наградами, который боролся с посттравматическим стрессовым расстройством и другими проблемами", - сказал специальный агент ФБР Спенсер Эванс.

Издание отмечает, что в последние годы Ливелсбергер признался бывшей девушке Алисии Арритт, которая служила военной медсестрой, что он столкнулся со значительной болью и истощением. Аррит объясняет его слова черепно-мозговой травмой.

По словам Аррит, солдат рассказал ей об усталости, боли, которая не давала ему спать ночью, а также переживание насилия во время его службы в Афганистане.

"Последний год моя личная жизнь была настоящим адом", - сказал он в сообщениях Аррит, которыми она поделилась с изданием.

Взрыв Tesla Cybertruck: последние новости

1 января у входа в отель Trump Las Vegas в штате Невада взорвался автомобиль компании известного бизнесмена Илона Маска Tesla Cybertruck. В результате один человек погиб и еще семь - получили ранения.

Маск предположил, что взрыв Cybertruck и теракт в Новом Орлеане, который был совершен с использованием пикапа Ford, могут быть связаны. Также, по его мнению, взрыв "похож на террористический акт".

Мужчина, который погиб в кибермобиле Tesla был военным действующей армии и служил в спецподразделении. По словам американских чиновников, он имел долгую карьеру зарубежных командировок. В частности его дважды отправляли в Афганистан, а также он служил в Украине, Таджикистане, Грузии и Демократической Республике Конго.

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