Среди подержанных авто самым популярным стал Volkswagen Golf.

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили около 13,1 тысячи легковушек с бензиновыми двигателями, что на 0,4% больше, чем в июле этого года. Такие данные приводят специалисты портала "УкрАвтопром".

Из общего количества 2,2 тысячи единиц составили новые авто (-3%), тогда как 10,9 тысячи были подержанными (+1%). В обеих категориях очень большим спросом пользовались кроссоверы.

Так, среди новых авто самым популярным стал компактный кроссовер Hyundai Tucson. Также в тройку лидеров попали кроссоверы Mazda CX-5 и Suzuki SX4.

Видео дня

Самые популярные новые легковушки с бензиновыми ДВС:

Hyundai Tucson - 228 единиц.

Mazda CX-5 - 126;

Suzuki SX4 - 95;

Škoda Kodiaq - 90;

Škoda Karoq - 85.

Самые популярные импортируемые подержанные бензиновые авто:

Volkswagen Golf - 680 единиц;

Volkswagen Tiguan - 607;

Nissan Rogue - 581;

Audi Q5 - 571;

Audi A4 - 364.

Автомобильный рынок - советы специалистов

Выбор автомобиля - непростая задача, поскольку в продаже присутствует огромное количество различных моделей. Все они имеют свои недостатки и преимущества.

Помочь покупателям решила автомобильный эксперт Мелани Муссон, которая протестировала более 250 различных моделей и определила три лучшие. По ее словам, покупателям стоит обратить внимание на Honda Civic, Honda Odyssey и Subaru Outback. В то же время она советует избегать RAM 2500/3500 с дизельным двигателем, Land Rover Range Rover и Ford Focus.

Также напомним, что ранее были названы пять кроссоверов, от покупки которых лучше воздержаться. В список попали Jeep Compass, Dodge Journey, Ford Escape, Range Rover и Chevrolet Traverse.

Вас также могут заинтересовать новости: