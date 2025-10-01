Названы самые популярные автомобили в Европе: кто на первом месте

Dacia Sandero потерял звание лидера европейского авторынка.

Учитывая данные за период с начала года до августа Renault Clio поднялся на одну позицию и стал новым лидером европейского рынка. Об этом сообщает Focus2Move.

Продажи Clio выросли на 7,7%, тогда как показатели Dacia Sandero наоборот снизились на 9,5%. На третьем месте находится Volkswagen T-Roc, который продемонстрировал рост на 5,7%.

В десятку самых популярных авто попала российская Lada Granta, однако продажи этого автомобиля снизились. Замыкает десятку лидеров Citroen C3.

ТОП-10 самых популярных авто в Европе:

Renault Clio (+7,7%);

Dacia Sandero (-9,5%);

Volkswagen T-Roc (+5,7%);

Volkswagen Golf (-14,4%);

Dacia Duster (+1,2%);

Volkswagen Tiguan (+1,7%);

Lada Granta (-4,8%);

Opel Corsa (+7,1%);

Toyota Yaris (-15,6%);

Citroen C3 (-12,6%).

Недавно УНИАН сообщил, что в августе количество новых регистраций легковых авто в Европеувеличилось на 5% по сравнению с августом прошлого года и составило более 790 тысяч единиц.

Наибольшим спросом пользовался кроссовер Volkswagen T-Roc, который завершил месяц с показателем в почти 15 тыс. реализованных авто. Также в тройку лидеров попали Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross.

А еще ранее сообщалось, что самым популярным автомобильным брендом в мире остается Toyota, которая обеспечила себе долю в более чем 10% от всех глобальных продаж. Второе место занял немецкий Volkswagen, тогда как третье занимает Ford.

